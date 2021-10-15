Юрий Витренко: Мы понимаем, как даже в наихудших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Эксклюзивное интервью главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Текст: Дмитрий Кошевой, Алексей Егоров

- Фактично за декілька тижнів до початку опалювального сезону ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці про балансуючі групи на ринку газу. Як ці зміни допоможуть пережити зиму?

- Перед нами стоїть масштабна задача, щоб, незважаючи на газову кризу чи навіть газову війну в Україні та Європі, українські споживачі, принаймні побутові, бюджетні організації і тепловики, були забезпечені газом. Задача нетривіальна, враховуючи всі обставини. Ми її вирішуємо.

- Ми бачимо, що ця договірна кампанія – непростий процес, інструменти для кожного сегменту різні.

- Звісно. Перший – це сегмент населення, яке безпосередньо споживає газ для приготування їжі, гарячої води та індивідуального опалення. Тут є декілька моментів, за рахунок чого ми забезпечимо і достатню кількість газу для покриття потреб таких споживачів, і прийнятну ціну.

Один з них–це річний продукт. З травня є вимога, щоб всі постачальники населенню за замовченням фіксували ціну на рік. При цьому споживач може обирати і контракти з ціною, що буде змінюватися щомісяця, але це має бути його свідомий вибір, а не так, як це було літом минулого року, коли споживачів просто взяли і перевели на місячні ціни без їхньої згоди. Я запропонував це ще минулого грудня, коли тільки почав виконувати обов’язки міністра енергетики. Це європейська практика, яка виявилася дуже вдалою і для України.

Наступний–сама ціна за цими річними контрактами. "Нафтогаз" за керівництва Андрія Коболєва продавав газ трейдерам, причому основну частину обсягу – трейдеру "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа. Отримували газ у Нафтогазу по 7,4 грн/куб. м, казали - для населення, але потім його частина, як ми бачили, йшла не населенню. І проблема не в тому, що держава хотіла від Нафтогазу, щоб він забезпечив ресурс газу для населення на оптовому ринку за фіксованою на рік ціною на адекватному рівні, а в тому, як тогочасні керівники Нафтогазу побудували процес укладення і структуру контрактів, і що в результаті саме їхніх дій у Фірташа були особливі умови, преференції.

- Наскільки це взагалі ринковий механізм?

- Річні ціни для населення – це ринковий механізм. Якщо ви питаєте про рівень ціни, то відповім, що на той момент, коли з травня на рік фіксувалися ціни, у наших міжнародних партнерів не виникало питань до ринковості оптової ціни на рівні 7,4 грн, і роздрібної ціни на рівні 8 грн. Таке рішення приймав Коболєв, і його де-факто заступник і член правління НАК Отто Ватерландер, який безпосередньо опікувався питанням. Це була і позиція наглядової ради, яка узгоджувала всі ці контракти.

А от те, як Коболєв з Ватерландером організували продаж газу для потреб населення, тій же компанії Фірташа, на преференційних умовах, без гарантії, що ці обсяги підуть тільки населенню, навіть без гарантії оплати - це складно назвати ринковим механізмом.

Нагадаю, Коболєва звільнили за збитки та інші провали в кінці квітня, Наглядова Рада пішла у вересні, Ватерландера звільнили за прогул тільки в кінці вересня. Відразу після цього ми змінили механізм продажу газу для потреб населення – ми перейшли на так звану «балансуючу групу».

Створюючи балансуючу групу, ми вирішували декілька проблем. Це і перепродаж газу, коли брали у Нафтогазу по 7,4 грн і перепродавати його промисловості за поточною ринковою ціною 30-40-50 грн. Це і несправедливо різні умови для постачальників, преференції того ж Фірташа. Ці і ризик того, що від вад попереднього механізму постраждає населення та оператор газотранспортної системи. В балансуючій групі ми покриваємо все споживання тільки населенням. Обсяги обліковуються державним оператором по кожному побутовому споживачу. Тобто це не купив газ і перепродавай йому кому хочеш. І в балансуючій групі рівні умови для всіх, у Фірташа преференцій немає.

- А балансуюча група – це ринковий механізм?

- Сама по собі балансуюча група – це абсолютно ринковий механізм, він є в європейських кодексах. Погано, що у нашій країні він не застосовувався раніше.

Ціну 7,4 грн перенесли зі старих контрактів з Фірташем у нові контракти для всіх в межах групи, тому претензій по ринковості даної ціни у наших міжнародних партнерів не має бути, принаймні я не чув їхніх претензій до ціни для Фірташа.

Що важливо: по цій ціні ми фактично продаємо газ на оптовому ринку. Тобто, ми продаємо газ по 7,4 грн тим, хто відповідні обсяги поставив населенню. Оскільки у нас вільний роздрібний ринок, то постачальники самі можуть визначати ціну, за якою продають і постачають газ кінцевому споживачеві, тобто населенню. Ми моніторимо ринок, дивимося, що є певний діапазон їх цін. Зрозуміло, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціну 7,96 грн.

-Досвід показує, що інші постачальники можуть ставити будь-які ціни. Що має відбуватися далі?

-Антимонопольний Комітет України нарешті отримав можливість дивитись на маржу всіх домінуючих гравців цього ринку і визначати, чи вони зловживають своїм становищем і наскільки. Наразі чітко зрозуміло, що оптова ціна для всіх однакова-7,4.

Чому це важливо? Минулої зими, до того, як за пропозицією Коболєва вводився прайскеп, тобто неринкове обмеження роздрібної ціни для всіх, ми обговорювали з антимонопольним комітетом можливі заходи проти обласних монополістів, які постачали газ за цінами на 30-40 відсотків вище за Нафтогаз. АМКУ тоді казав, що у них є можливість регулювати не ціну, а маржу монополістів, і вони не могли визначитися, від чого відштовхуватися, яким є рівень оптової ціни. Тепер вони його мають.

- Чи передбачені якісь санкції до газзбутів у випадку виявлення фактів перепродажу промисловості газу, що призначався для населення?

- Ми не продаємо цей газ трейдерам, тому його не можна офіційно перепродавати. Залишається можливість лише займатися приписками на рівні облгазів, але це інша, вже, очевидно, кримінальна історія. З нашого боку можливі санкції – припинення договірних відносин в межах балансуючої групи. Як тільки ми бачимо ознаки маніпуляцій—будемо відмовлятись від співпраці з таким несумлінним постачальником.

- Чи всі вже погодилися на нові умови? З усіма компаніями перепідписали контракти?

- Перепідписано контракти з 31 постачальником із 45, тобто з більшістю. (на 8 жовтня - ІФ). Можу сказати, що всі газзбути групи Фірташа перейшли на роботу в межах балансуючої групи. Оскільки за старими контрактами їм вже не йде жодного кубометру газу, вони не можуть перепродавати його на ринку. Інші великі постачальники також перейшли. Залишилися відносно невеликі компанії, але й вони в процесі перепідписання.

- Контракти підписані до 30 квітня 2022 року, чи можлива якась пролонгація?

- Так, контракти підписані до такого ж терміну, які і попередні – до кінця квітня. Далі ми будемо визначатися зі структурою, яка має замінити відносини в межах балансуючої групи. Там є різні можливі компоненти нового рішення – і gas release program, варіант продажу на біржі. Один з них – нормальна біржова торгівля, де на оптовому ринку будуть торгуватися так звані річні продукти, тобто газ з фіксованою ціною на рік. Але при цьому необхідно, щоб був забезпечений кліринг – гарантія розрахунків, щоб був ліквідний ринок. Ми говоримо про справжню біржу, справжню торгівлю зі справжнім центральним кліринговим контрагентом. Такого поки в Україні немає, потрібно це все створити.

Інший елемент—алокаційні угоди. Є багато справжніх європейських механізмів – коли ми говоримо про європейський ринок, то їх потрібно використовувати Цього не було раніше частково тому, що масштабні задачі вимагають зовсім іншого рівня професіоналізму. Ми ж говоримо про професійний ринок.

- Скільки трейдери перепродали газу, що призначався для населення, за старими контрактами?

- З цим вже розбираються правоохоронні органи. У нас є певні непрямі розрахунки, але я не прокурор і не хотів би з цим розбиратися. За свідченнями Отто Ватерландера, контракти дозволяють перепродаж. Начебто, інакше "Нафтогаз" порушив би антимонопольне законодавство. У правоохоронних органів інша точка зору, що очевидно, враховуючи порушене кримінальне провадження, в Запорізькій області зокрема.

- Про які обсяги йде мова?

- Не такий критичний обсяг, щоб "все пропало", але це впливало на ринок і створювало певні загрози. Зокрема, влітку через це ціна на українському ринку була відносно низькою, заниженою, порівняно з європейським, бо перепродавалися вільні обсяги. Вони шли на ринок, збивали ціну, це зменшувало стимули для імпорту влітку, коли якраз це потрібно було робити. Тепер за це розплачуються всі.

- Давайте повернемося до ще одного важливого сегменту ринку – тепловиків. Як на цей опалювальний сезон вдалося владнати ситуацію з ними?

- Це великий сегмент, мабуть, ще більш проблемний, ніж сегмент прямих поставок газу для потреб населення.

Владнати ситуацію вдалося за рахунок визначення ціни в межах трирічних контрактів з ТКЕ за так званим фіксованим обсягом. Хоча не можна зробити так, щоб молекули газу за фіксованою ціною йшли тільки для вироблення тепла для потреб населення, але контракт структурований таким чином, що ми дивилися на історичні обсяги споживання газу для вироблення тепла саме для потреб населення, і цей обсяг потім фіксували. Для нього запропонували ціну на рік, яка потім буде індексуватися. Такий же механізм застосовується впродовж трьох років.

Ціна для першого року визначена на рівні 7,4 грн. Знову ж таки, було б неправильно, несправедливо і нелогічно, якби для оптових споживачів ціна газу для вироблення тепла для населення була б вищою, ніж Нафтогаз продавав Фірташу начебто для постачання населенню.

- Зараз ринкова ціна в рази вища, доведеться компенсувати різницю…

- Держава не зобов’язує Нафтогаз продавати за такою ціною, тому і формально не зобов’язана надавати компенсацію Нафтогазу. І коли ми фіксували обсяги за ціною 7,4, ми враховували обсяги, які у нас за собівартістю не вище 7,4. Тобто ми не торгуємо газом у збиток.

Водночас, можна подивитися на це і з іншого боку. Для того, що цієї зими не зростали тарифи на централізоване опалення для населення, держава через національну компанію та через держбюджет покриває 90%, а іноді 99% різниці між ціною, яка закладена в тариф на тепло для потреб населення, і поточною місячною ціною на ринку. Зараз місячна ціна коливається дуже сильно, ми розуміємо, вона може бути 30 грн/куб. м, потім може бути 60 грн, а потім знову, умовно кажучи, 40 грн. Але це зараз діапазон 30-60 грн.

У тарифі тепловиків в середньому закладено, умовно кажучи, 7,2 грн. Є ті, в кого ще менше або трохи більше. Тобто різниця з місячною ціною на ринку величезна. Основну частину цієї різниці покриває національна компанія, продаючи газ по 7,4.

І нещодавно був підписаний меморандум, що оскільки все ж таки держава, центральна влада, національна компанія покриває 90% цієї різниці, то якщо у когось в тарифі була закладена ціна 7,2 грн, а "Нафтогаз" продає по 7,4 грн, то цю невеличку різницю може вже покрити місцевий бюджет. А якщо у місцевого бюджету не вистачає коштів, то центральний бюджет зробить перерозподіл, тобто, центральна влада зробить так, щоб у бюджеті місцевому було більше грошей. Це важлива деталь.

- Обсяги в контрактах прив‘язані до якогось температурного коефіцієнту?

- Ні, ми кажемо – ось обсяги, які відповідають статистично споживанню населенню за останні три роки. Додаткові обсяги ми маємо додатково імпортувати, і там ціна в рази більша. Але даємо стимул ТКЕ: якщо зменшите використання газу, то, відповідно, у вас залишиться більше газу за нижчою ціною. У "Нафтогазу" теж тепер з’являється прямий економічний стимул вкладати кошти зменшення споживання тепловиками. Тоді будуть вивільнятися обсяги газу, які НАК може продавати за набагато вищою ціною, або не імпортувати. З економічної точки зору це однакові речі.

- Яка тут ситуація з договірною кампанією?

- Вона ще триває. 786 виробників тепла уклали контракти, з них майже 200 ТКЕ-переважна більшість (станом на 8 жовтня-ІФ).

- Чи вистачить у компанії газу для потреб населення?

- Для цього є газ. Якщо подивитися, скільки споживає населення напряму і через тепловиків, то це перевищує власний видобуток. На жаль, за попереднього керівництва НАК останні три роки ми бачили чітку тенденцію скорочення видобутку. Зокрема, не виконана програма 20/20, причому не лише за новими ліцензіями, а навіть за старими: лише по ним було б плюс 3 млрд кубів на рік. Це дало б нам можливість не імпортувати газ.

- А скільки не вистачає газу власного видобутку для покриття потреб населення?

- Приблизно півмільярда-мільярд кубів, це якщо брати споживання населенням напряму та газ на централізоване опалення для населення.

- Тобто УГВ забезпечує 14 млрд кубів, а населення напряму і через ТКЕ споживає десь..

- "Укргазвидобування" вже не 14 млрд, якщо говорити про товарний газ. Зараз це десь 12,7-12,8 млрд. Населення, якщо навіть консервативно рахувати, споживає приблизно 13,4-13,6 млрд. в залежності температури.

- Є ще один сегмент – це бюджетні організації.

-Якщо робити якийсь умовний віртуальний облік, де газ для потреб населення забезпечується з власного видобутку, то для бюджетних організацій його точно не вистачає, тому з ними інша ситуація.

Але тут ми теж пішли назустріч громадам. В межах підготовки меморандуму вони вказували, що склалася критична ситуація. З одного боку, є вимоги про публічні закупівлі на Prozorro, де потрібно проводити тривалі тендери. Але навіть там, де вони їх проводили і закуповували у якихось постачальників газ, останні відмовилися їм продавати. Де контракти були, ціна постійно підвищувалася, а бюджетники не мають не лише стільки грошей, але й механізму оперативно змінювати бюджети.

Тому ми зробили продукт, який дає можливість продавати газ за фіксованою ціною до кінця наступного року: 13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспорту, що становить 16,8 грн з ПДВ і транспортом, і вони можуть вже зараз закласти її навіть в бюджет наступного року.

Тобто, не 30-45 грн, і навіть не 19-20 грн, про які хтось розповідав-це маніпуляція.

- А це ринковий підхід?

- Так, це теж ринковий підхід. Хоча ціна дійсно в два-три рази менше місячної, але за рахунок її фіксації до кінця наступного року, потрібно дивитись не на місячні ціни на європейському ринку, а на форвардні ціни на весь період до кінця року. Тоді ринковий рівень ціни відповідає якраз 16,8 грн/куб. м.

- Тобто це не зі стелі взято?

- Не зі стелі.

- Про які обсягу газу тут йде мова?

- Приблизно 1-2 млрд куб. м газу на рік.

- Чи вдалося "Нафтогазу" імпортувати газ до рекордного підняття цін? І чи вистачить тих обсягів, що є у сховищах?

- Зараз у сховищах майже 19 млрд кубометрів газу. Ми розуміємо, що 10-15% відсотків з цих обсягів належать нерезидентам і можуть бути вивезені в Європу, але можуть бути і продані тут, якщо ціни на нашому ринку будуть не нижчими за європейські. Але навіть без цих обсягів має вистачити газу для нормального проходження опалювального сезону – якраз за рахунок того, що ми, Нафтогаз, імпортував газ.

Водночас зазначу, що фінансовий план на 2021 рік, розроблений попереднім керівництвом компанії, затверджений попереднім правлінням та наглядовою радою, взагалі не передбачав імпорт газу. І газ власного видобутку Нафтогаз продавав на біржі, ці обсяги йшли на промисловість. Коли я прийшов, я заборонив ці продажі газу власного видобутку для промисловості, щоб нам було що поставляти для потреб населення. І ми почали імпортувати газ влітку. Тобто кошти НАК, до речі, це запозичені кошти, а не зароблені, пішли на придбання газу, а зовсім не на «Велике будівництво», як стверджували деякі . Ми закупали газ за цінами, набагато меншими за поточні місячні ціни на ринку.

Але є нюанс. За виконання рішень щодо імпорту газу відповідав Отто Ватерландер. Як з’ясувалося, він одноосібно змінив затверджений правлінням план, який приймався вже за моєї участі як голови правління компанії, у бік зменшення імпорту. На жаль, попередня наглядова рада та правління дали Отто було таке право, і він ним скористався.

- Наскільки менше?

- Суттєво менше. Отто вважав, що, умовно кажучи, ціна, яка була в тому ж серпні, була зависокою. Тому, на його думку, в той момент не треба було імпортувати більше. Але потім вартість газу ще зросла. Тобто у нас би зараз було більше газу, купленого за ціною нижче поточної, якби не рішення Отто Ваттерландера.

- А що з газом на виробничо-технологічні потреби (ВТП) для облгазів, що вирішено із цим сегментом?

- Ми, якраз хочемо змінити механізм, щоб була чітка вимога облгазам мати постачальника, і готові бути одним з таких постачальників. На жаль, раніше не було механізму, який чітко б це регулював.

У облгазів є проблема: ціна газу, що входить в тариф, впливає як на їхню можливість розраховуватись. І те, коли вони отримують оплату від абонентів, впливає на можливий графік розрахунків за газ. Ми кажемо, що підлаштуємося до графіку розрахунків, які будуть об’єктивно закріпленні в рішенні регулятора. Ми готові брати на себе такі зобов’язання та відповідати складним умовам, в яких працюють облгази. Інші постачальники, можливо, теж. Подивимось.

- Коли буде запропонований цей механізм?

- Можливо, навіть цього місяця. Ми якраз працюємо з різними облгазами щодо нього. У НАК є свої облгази. Я не розумію, чому це питання не хотіли вирішувати раніше. Ми бачимо всі проблеми, пов’язані з тим, що є певний механізм встановлення тарифу на розподіл газу, і зовсім інший механізм ціноутворення на газ, який потрібен облгазам для покриття їхніх виробничо-технологічних витрат. Потрібно, щоб була якась відповідність.

- Власний видобуток, газ у ПСГ -- чи достатньо цього газу для всіх цих категорій, які ми перерахували?

- У нас достатньо газу, але наш план передбачає і певний імпорт впродовж опалювального сезону. Бо іноді є така технологічна специфіка, коли потужність дістати газ з підземки обмежена і потрібно, щоб було достатньо газу вже в трубі. Також ми не можемо точно прогнозувати наперед скільки нам потрібно буде поставляти газу промисловості через механізм «постачальника останньої надії». Зауважу, що додаткові обсяги доведеться імпортувати за місячними або навіть добовими цінами на ринку.

- Зараз ціна імпорту газу "Нафтогазом" десь $1300-1400?

- Ми за такою ціною не імпортуємо. Не можу розкривати всі комерційні таємниці, але ми ж розумні люди. Наприклад, коли ціна сягнула $1900-2000, ми сказали «wait a second»(секунду-ІФ), і правильно зробили, бо наступного дня вона вже була $1300. Ми дивимося на ціни.

- Для імпорту потрібні гроші. Був лист НАК на Кабмін про необхідність коштів для закупівлі газу, необхідність договору з ОГТСУ. Про яку суму йде мова в цьому договорі?

- Контракт вже підписаний. Лист, про який йдеться, про наступне: був фінансовий план, затверджений урядом, як нашим акціонером. Якщо з’являються якісь суттєві понадпланові платежі, логічно попереджати людей, які цей план затверджували, і повідомляти їм про джерела грошових для цих платежів.

Це був дуже прагматичний документ, який казав: дивіться, у нас є суттєві понадпланові потреби у грошових коштах (наприклад, у фінансовому плані взагалі не було закладено імпорт), ми імпортуємо додаткові обсяги і ціна набагато вища, ніж раніше.

Якщо подивитись на річну ціну для тих же бюджетників, то загалом проблем зі збитковістю немає, але інвестувати, закуповувати газ потрібно зараз. Це потребує інвестицій в оборотний капітал, бо ми, наприклад, купили газ влітку, а отримаємо кошти за нього за нього у наступному році. Ми кажемо, що є певна проблема з ліквідністю.

Водночас, у нас є укладений ще наприкінці 2019 року контракт на продаж ОГТСУ, за який ми маємо отримати від нього гроші. Ми звертаємо увагу уряду, що у оператора при цьому є надлишкова ліквідність: щоб ви розуміли, на його рахунках було понад 30 млрд грн. Це не бізнес оператора ГТС заробляти на депозитах. Тому ми пропонуємо розрахуватися з нами раніше, ніж це передбачалось. Водночас, у нас є комерційна домовленість переглянути умови контракту і змінити інші моменти на користь покупця. Тобто, нам заплатить в цілому менше, але швидше, і це комфортніше для всіх сторін. Більш того, більша частина доходу оператора формуються за рахунок грошей, які платить "Нафтогаз".

Тому цим листом до Кабміну ми фактично кажемо: дивіться, у нас є понадпланові платежі за імпортований газ. Ми для цього використали всі запозичені гроші і тепер прискорюємо оплату за продаж нами ОГТСУ і ці кошти будемо інвестувати в оборотний капітал.

Також у нас є значні понадпланові платежі в держбюджет. Зараз має розпочатися реалізація так званого «антикризового» закону, коли держбюджет покриває різницю в тарифах тепловиків, яка виникла давно через рішення держави, а тепловики мають направляти всі отримані кошти на погашення боргів перед нами за газ. І ми думали раніше, що оскільки це такі понадпланові витрати для державного бюджету, щоб його збалансувати, то будемо повертати ці кошти як передплату по дивідендах. А тепер ми кажемо, що логічніше, щоб ці понадпланові доходи держбюджету надходили не як передплата по дивідендах, а як понадпланові рентні платежі. Це все технічні питання, які відносно легко можуть і мають вирішуватися між державними інституціями, ось про що йдеться.

- Які ризики несе "Північний потік 2" для цього опалювального сезону?

- Через ПП2 і влаштований "Газпромом" шантаж ми вже маємо такі ціни.

- Тоді провокаційне питання: якщо ПП2 запуститься і ціна знизиться – короткостроково нам же це вигідно?

- Хтось може вважати, що якщо дати Путіну запустити ПП2, при цьому без дотримання європейського законодавства, то в Європі буде більше газу, і відповідно, менші ціни. Але це не факт, навіть якщо б Путін так пообіцяв. Бо чи можна вірити Путіну? Він вже почав казати, що потрібно ще повернутися до практики укладення довгострокових контрактів. А довгострокові контракти – це обов’язково і принцип «бери або плати». Нагадаю, якби ми не виграли в арбітражі, то ми би мали заплатити за цим принципом понад 80 мільярдів доларів. Далі він скаже, якщо вже не сказав, що потрібно повернутися до практики прив’язки ціни газу до ціни нафти. Нагадаю, за відповідними формулами ціни в Європі свого часу були на дуже високому рівні, якраз до того, як почали розвиватися хаби. і ціни на газ перестали прив’язувати до нафти. І Путін постійно каже, що російський газ не можна перепродавати в інші країни. Що це означає для України? Тільки одне – повернення до кабальних умов контрактів. Просто нагадаю, що до того, як у 2014 я почав відповідати за заміну поставок газу з Росії, які Путін припинив влітку 2014 року, на поставки з Європи, а також відповідати за Стокгольмський арбітраж, Україна в середньому сплачувала Газпрому за газ на 5 мільярдів доларів більше, ніж отримувала за транзит. Нам точно не потрібно повертатися у це минуле, а ось Путін хоче нас туди повернути.

Навпаки, ми зацікавлені в тому, щоб американські санкції були накладені саме зараз. Щоб Путіну і з боку США, і з боку ЄС, і з боку Німеччини були поставлені чіткі умови. Він має припинити використовувати газ як зброю, наголошую, припинити, бо він зараз це робить. Це зокрема проявляється в тому, що цього року Газпромом подає для транзиту газу в Європу через Україну в півтора рази менше газу. І в тому, що Газпром відмовляється продавати газ європейським компаніям на кордоні РФ та України. Газпром фактично заблокував доступ до транзиту в Європу через Україну для всіх інших. Блокується транзит газу з Центральної Азії. І поки він виконає ці умови, не можна створювати очікування, що ПП2 може запрацювати.

Путін вдається до шантажу тоді, коли він вважає, що є високі шанси домогтися свого. Очевидно, що він вважав позицію нової адміністрації США і адміністрації Меркель такою, яка дає йому шанси на вдалий шантаж.

Тому нам вигідне протилежне – щоб США і Європа зайняла жорстку позицію, щоб Путін зрозумів, що його шантаж викликав зворотню реакцію. І щоб тоді Путін був змушений змінювати позицію. Щоб Газпром пустив більший обсяг газу через Україну, оскільки тоді знизиться ціна. Ми наполягаємо, що європейські компанії повинні отримати змогу купувати цей газ на українсько-російському кордоні. Тоді вони самі зможуть бронювати потужності української ГТС, що знижує ризики припинення транзиту. Таким чином і "Газпром" показав би німецькому регулятору, який розглядає питання сертифікації оператора Північного потоку-2, що Росія готова дотримуватися європейського законодавства і сприймати газ як товар, а не зброю чи інструмент шантажу.

- Давайте про найгірший варіант на цю зиму: росіяни запускають ПП2 і знімають з України транзит повністю.

- Це найгірший варіант для України. Газу в Європі більше не стане, але при цьому у нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу в Словаччині, де ми його купуємо.

- Ви готуєтесь до такого варіанту, на такий план є якийсь наш план?

- Звісно, є. Ми моделюємо різні сценарії: скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність піднімати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки—подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів.