Экономика

16:30 15.10.2021

Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

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Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

АО "Укргазвыдобування" в этом году обеспечит добычу 12,7-12,8 млрд куб. м товарного газа, тогда как годовое потребление населением напрямую и через ТКЭ составляет около 13,4-13,6 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Укргазвыдобування" уже не 14 млрд кубометров добывает, если говорить о товарном газе. Сейчас это где-то 12,7-12,8 млрд. Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4-13,6 млрд в зависимости от температуры", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, еще 1-2 млрд кубометров газа необходимо будет обеспечить бюджетные и религиозные организации, но недостающие объемы будут покрыты за счет импорта НАК газа и покупки его у "Укрнафты".

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу. А могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона - как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ", - заверил Витренко.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,233 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м), до 13,448 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2021 года сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд куб. м, в т.ч. добычу товарного газа – на 4,8% (на 0,484 млрд куб. м), до 9,652 млрд куб. м.

 

Теги: #газ #витренко #укргазвыдобування
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