Искусственное регулирование цен на реализацию газа частными компаниями в Украине приведет к падению его добычи – профильная ассоциация

Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ) предупреждает о риске падения добычи природного газа в стране в случае введения искусственного регулирования цены на добываемый природный газ частными газодобывающими предприятиями.

"Инициатива по ограничению прав независимых газодобытчиков продавать газ по рыночным ценам противоречит Закону Украины "О рынке природного газа", а также всем внедренным в последние годы реформам по либерализации рынка газа в Украине. Это нанесет удар по имиджу Украины на международной арене и негативно повлияет на евроинтеграционные процессы", - говорится в заявлении ассоциации.

В АГКУ убеждены, что любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли в частности.

"Через внедрение механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурения новых скважин. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты", - отмечается в заявлении.

По данным ассоциации, за последние пять лет частные газодобывающие предприятия нарастили объемы добычи более чем на 20%. По результатам 2021 года общая добыча независимыми компаниями должна составить 5 млрд куб. м, что станет рекордом для Украины.

"В то же время, остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению добычи частными компаниями на 10%, что, в свою очередь, потребует увеличения поставок в Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно, учитывая, запуск "Северного потока-2" и риск сокращения или даже полного прекращения транзита российского газа через нашу страну", - подчеркивают в АГКУ.

Кроме того, отмечают в ассоциации, предложения по искусственному регулированию цены нанесут удар по инвестиционному имиджу Украины. Так, привлечение миллиардных инвестиций в нефтегазовые проекты, которые, в частности, предусмотрены подписанными соглашениями о разделе продукции, будут невозможны. Это приведет к потере более 12 млрд грн в ближайшие пять лет.

"Подчеркиваем, что отрасль, которая инвестирует в масштабные, долгосрочные нефтегазовые проекты не воспринимает ручных, кратковременных и эмоциональных решений", - резюмируется в заявлении.

Ранее, 13 октября вечером, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что обсуждал с Игорем Абрамовичем (фракция ОПЗЖ, совладелец ООО "Укргаз Инвест") возможность временно обязать на законодательном уровне частные газодобывающие компании продавать газ по себестоимости с небольшой маржей, а не по текущим высоким рыночным ценам.

"Я его (Абрамовича - ИФ) спрашивал как фокус-группу. Мы обсуждали законодательную инициативу: на этот особенный период, когда не хватает газа, когда такие колебания цены в Украине, взять все украинские компании, в том числе частных газодобытчиков, а это компании Рината Ахметова, Злочевского, Коломойского и т.д. Взять весь объем добычи украинского газа, и временно запретить им продавать, как они сейчас это делают – по 45 грн/куб. м на энергетический бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на платформу прозрачности ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19 млрд 741,7 млн куб. м (-4,4% к 2019-му). В частности, валовая добыча государственной "Укргазвыдобування" в 2020 году составила 14,23 млрд куб. м, "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова – 1,84 млрд куб. м, компании "Укрнафта" – 1,162 млрд куб. м, "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника – 725,4 млн куб. м, Smart Energy Вадима Новинского – 400,6 млн куб. м, "Полтавская газонефтяная компания" – 238,9 млн куб. м, группы "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – 204 млн куб. м, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – 203 млрд куб. м. Около 1 млрд куб. м газа также добывают компании семьи Николая Злочевского, но консолидированные данные по группе Burisma не были обнародованы.

АГКУ является крупнейшим объединением ведущих газодобывающих предприятий государственной и частной формы собственности в Украине. В состав ассоциации входят: "Укргазвыдобування", "ДТЭК Нефтегаз", Burisma Group, "Укрнафтобуриння", Smart Energy, Полтавская газонефтяная компания, "Захиднадрасервис", Geo Alliance Group и Куб-Газ.

Входящие в ассоциацию компании суммарно добывают свыше 90% украинского газа и обеспечивают около 5% доходов государственного бюджета Украины.