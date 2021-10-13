Экономика

19:33 13.10.2021

Fitch подтвердило рейтинги госбанков "B" и повысило рейтинг устойчивости Укрэксимбанка до "b-"

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Fitch подтвердило рейтинги госбанков "B" и повысило рейтинг устойчивости Укрэксимбанка до "b-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства в среду, рейтинг устойчивости (VR) Укрэксимбанка повышен до "b-" с "ccc +", тогда как Ощадбанка и Укргазбанка подтвержден на уровне "b-", а ПриватБанка – "b".

Помимо того Fitch повысило рейтинг еврооблигаций Укрэксимбанка с "CCC-" до "CCC".

Улучшение рейтинга устойчивости Укрэксимбанка агентство поясняет снижением давления на уязвимую капитальную позицию финучреждения за счет выхода на прибыльность, снижения доли "плохих" кредитов и уменьшения подверженности рыночному риску.

В целом Fitch в качестве позитива отмечает повышение прибыльности украинских банков в первом полугодии текущего года.

В случае Укргазбанка агентство указывает на значительную долю кредитов сектору возобновляемых источников энергии – 21% валовых кредитов банка. По данным Fitch, кредиты производителям возобновляемой энергии были реструктурированы из-за просрочки платежей в первом-третьем кварталах прошлого года от НЭК "Укрэнерго". "Несмотря на значительное улучшение ежемесячных расчетов со стороны госкомпании с августа 2020 года, просроченная дебиторская задолженность остается непогашенной, и нельзя исключать задержки платежей по контрактам в среднесрочной перспективе", – указывает агентство, в то же время считая управляемым вопрос формирования банком в случае необходимости дополнительных резервов.

Теги: #госбанки #рейтинг
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