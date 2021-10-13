Аэропорт "Киев" рассматривает концессию как инструмент проведения реконструкции аэродромного комплекса

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) может выйти с предложением передать в концессию аэродромный комплекс для привлечения средств на его ремонт.

"Мы рассматриваем концессионную модель, что ложится в общую политику государства, анонсированную руководством нашей страны... Таким образом, идя в тренде данной политической конъюнктуры, мы рассматриваем концессионную модель. И, скорее всего, будем выходить с инициативой провести концессионный конкурс среди международных инвесторов для того, чтобы привлечь деньги не городские или коммунальные, а инвестиционные", - заявил глава совета директоров международного аэропорта "Киев" Денис Костржевский на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, также рассматривается возможность привлечения средств городского бюджета, поскольку аэродром принадлежит Киевсовету и является коммунальной собственностью. Однако в этом случае Костржевский опасается недофинансирования и перевода аэродрома в режим "долгостроя".

Аэропорт планирует реконструкцию в 2023-2024 гг., при этом закрытие аэропорта планируется только на 2024 год.

Как сообщалось, ранее международный аэропорт "Киев" планировал провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее удлинением на 460-500 м – до 2770 м в 2023 году, что потребует закрытие аэропорта для пассажиров на время работ в течение восьми-девяти месяцев. Стоимость этих работ предварительно оценивается пределах 2,5-5 млрд грн.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus A-320. Однако даже в случае A-320 существуют ограничения по загрузке при выполнении дальних рейсов.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. По данным компании, за это время она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. Бенефициарами ООО, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, являются Василий Хмельницкий и Костржевский.

"Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.