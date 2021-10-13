Экономика

09:46 13.10.2021

Рост цены на газ повлияет на себестоимость всех категорий стройматериалов – мнение

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Рост цены на газ повлияет на себестоимость всех категорий стройматериалов – мнение

Рост цен на газ приведет к увеличению себестоимости производства всех категорий строительных материалов, в первую очередь наиболее энергозатратных производств, считают представители различных ассоциаций производителей стройматериалов.

"Рост цены на газ действительно напрямую отразится на конечных потребителях практически всей палитры строительных материалов – каждый производитель потребляет газ. Пока на складах есть товарные остатки продукции, для производства которой использовался газ по прежним ценам, есть вероятность, что ее сбыт будет осуществляться по прежним ценам. Сбыт продукции, произведенной с использованием более дорого газа, будет осуществляться по пропорционально увеличенным ценам", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

По его словам, нынешний госаппарат не может предоставлять более дешевый газ внутренней добычи потребителям производственного сектора, как это происходило в 90-х.

Увеличение стоимости стройматериалов также повлияет на стоимость жилых и коммерческих площадей, что усилит нагрузку на бюджеты государственных программ строительства, а также поставит под угрозу выполнение планов по строительным объемам в пределах финансирования на 2021 год.

Салий отметил, что некоторые виды стройматериалов невозможно изготовить без существенной потери качества в условиях дефицита газа. Среди них керамическая плитка и кирпич, гвозди, метизы всех типов, арматура.

В первую очередь от роста цены на газ пострадают наиболее энергозатратные производства, сообщил исполнительный директор Всеукраинской Ассоциации производителей автоклавного газобетона Олег Сиротин в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Производство автоклавного газобетона относительно производства керамического или силикатного кирпича является более энергоэкономичным. Будем надеяться, что нынешняя ситуация с ценой на газ не приведет к остановке его производства", – сказал он.

В то же время эксперт убежден, что рост цены на газ неизбежно приведет к увеличению себестоимости производства автоклавного газобетона, и соответственно отпускных цен на продукцию.

По словам Сиротина, помимо цен на газ, остается открытым вопрос бесперебойности и надежности поставок газа в зимний период.

Теги: #недвижимость #газ #стройматериалы #стоимость
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