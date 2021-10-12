Экономика

11:57 12.10.2021

Полномочия Лещенко в набсовете УЗ предлагается продлить максимум до конца года - секретариат Кабмина

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Полномочия Лещенко в набсовете УЗ предлагается продлить максимум до конца года - секретариат Кабмина

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года, сообщили в секретариате Кабинета Министров в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", – говорится в ответе.

В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.

Как сообщалось, 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевки Аджунера, председателя набсовета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреаса Матье, независимого члена, полномочия с июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года.

Министерство экономики 29 сентября 2021 года обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность независимых членов набсовета "Укрзализныци".

Теги: #лещенко #укрзализныця
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