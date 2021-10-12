Экономика

11:30 12.10.2021

Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

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Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение управляющему партнеру инвесткомпании Millstone&Co Михаилу Жернову на покупку компании – владельца лицензии на геологическое изучение, в том числе исследовательско-промышленную добычу газа и конденсата на Бархановско-Подольской площади (Полтавская обл.), говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Millstone&Co агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт покупки, не разглашая суммы сделки.

По словам Жернова, рынок газа является интересным, поскольку стоимость газа постоянно растет. Он добавил, что до конца текущего года компания намерена завершить доразведку месторождений и планирует начать добычу газа уже в следующем году.

По предварительным данным, общее количество запасов газа различной степени изученности на этих месторождениях составляет 1,673 млрд куб. м.

"Завершение сделки по покупке ЗНВКИФ "Сириус" стало логическим завершением процесса вхождения Millstone&Co на газовый рынок, начатого еще в 2019 году", – отметили в компании.

Согласно данным АМКУ и Госгеонедр, владельцем лицензии на площадь 229,28 кв. км является ООО "Гео Инвест Груп", принадлежащее АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНВКИФ) "Сириус", бенефициаром которого выступает Олег Бойко. Лицензия была выдана в феврале 2020 года на 20-летний срок. Покупка ЗНВКИФ "Сириус" была осуществлена через Millstone and Company Global DWC-LLC (ОАЭ).

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

Теги: #газ #лицензия #millstoneco #амку
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