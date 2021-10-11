Экономика

13:25 11.10.2021

Мининфраструктуры предлагает с 2022г сокращать граничный срок эксплуатации ряда грузовых вагонов

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Мининфраструктуры предлагает с 2022г сокращать граничный срок эксплуатации ряда грузовых вагонов

Министерство инфраструктуры предлагает утвердить порядок проведения диагностики и ремонта вагонов для продления сроков их эксплуатации и сокращать их для ряда грузовых вагонов, начиная с 2022 года.

Соответствующий проект приказа Мининфраструктуры "Об утверждении Порядка проведения комплекса диагностических, ремонтных и регистрационных операций, направленных на продление срока эксплуатации грузовых вагонов (кроме грузовых вагонов предприятий технологического железнодорожного транспорта, предназначенных для перемещения грузов в производственных целях в пределах территории таких предприятий), установленного производителем, сроков продления эксплуатации таких вагонов", обнародован на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что данный проект приказа предусматривает урегулирование механизма продления срока эксплуатации грузовых вагонов на ж/д и повышение заинтересованности операторов грузовых вагонов в закупке новых вагонов украинских производителей.

По мнению ведомства, реализация документа позволит обновить парк вагонов, поддержать вагоностроительную отрасль страны, усилить безопасность на ж/д транспорте и сохранить железнодорожную инфраструктуру.

"Основным критерием возможности продления срока эксплуатации грузового вагона является наличие у него остаточного ресурса (или возможности его восстановления), что оценивается путем проведения специализированной организацией комплекса диагностических операций", - говорится в тексте приказа.

В нем также сказано, что срок продления срока эксплуатации грузового вагона определяется как конечная календарная дата промежутка времени от даты продления срока эксплуатации грузового вагона, которая равна суммарной продолжительности предстоящего межремонтного периода вагона и ориентированного времени его простоя в ремонте (включая ожидание ремонта) продолжительностью до 180 суток.

Кроме того, срок продления срока эксплуатации не может устанавливаться за пределами граничного срока эксплуатации грузового вагона.

Так, согласно информации в тексте приказа, для зерновозов с нормативным сроком службы 30 лет на 2022 год планируется установить граничный срок на уровне 43 лет. До 2028 года его планируется сокращать ежегодно до 30 лет.

Для полувагонов с нормативным сроком службы в 22 года на 2022 год планируется установить граничный срок в 42 года и срок продления эксплуатации 20 лет. Далее, до 2028 года, планируется ежегодное снижение: в 2023 году эти показатели будут составлять 37 и 15 лет соответственно, в 2024 - 35 и 13, в 2025 - 33 и 11, 2026 - 28 и 6, 2027 - 25 и 3, 2028 - 22 и 0.

Предусматривается, что приказ вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее одного месяца с дня его официальной публикации.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" (УЗ) разработало программу обновления парка грузовых вагонов до 2028 года, в результате которой ожидается ликвидация старых вагонов и привлечение более 100 млрд грн в вагоностроительную отрасль.

Теги: #грузовые_поезда #укрзализныця #мининфраструктуры
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