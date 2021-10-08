Экономика

14:29 08.10.2021

"Укрзализныця" за последние 3 мес. получила 939 млн грн прибыли

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"Укрзализныця" за последние 3 мес. получила 939 млн грн прибыли

АО "Укрзализныця" (УЗ) получает прибыль шестой месяц подряд: в сентябре она составила 322 млн грн, августе - 507 млн грн, июле - 110 млн грн, июне - 192 млн грн, мае - 39 млн грн, апреле - 35 млн грн, соответствующие данные обнародовал бывший и. о. главы правления компании, а ныне член правления Иван Юрик на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, положительными факторами, которые на это повлияли, стали: увеличение грузовой работы (первая волна зерновых в августе); содержание вагонной доли рынка на стабильных 30-35% уровнях; первый этап поднятия грузовых тарифов через унификацию и уменьшение дискриминации между классами грузов; продолжение активной продажи металлолома (в 2021 году уже продано на 1,4 млрд, с годовым планом в 1,9 млрд грн); первые продажи непрофильных активов; жесткая финансовая дисциплина по приоритезации ключевых расходов и наращиванию масштаба качественных капинвестиций; рефинансирование и оптимизация кредитного портфеля и уменьшение расходов на его обслуживание; поднятие денежной мотивации для рабочих профессий железнодорожников.

"Держим курс на позитивный финансовый результат по итогам 2021 года", - написал он.

В марте, согласно обнародованным им данным, убыток компании составил 448 млн грн, в феврале - 534 млн грн, январе - 693 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года УЗ получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

 

Теги: #укрзализныця #юрик #прибыль
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