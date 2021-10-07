Экономика

18:49 07.10.2021

НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

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НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

Объем "серой" экономики Украины составляет до 30% ВВП, такой оценкой Нацбанка поделился его глава Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд - в долларах, евро и гривне", - сказал Шевченко.

Он уточнил агентству "Интерфакс- Украина", что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года он объяснил проблемами в статистике.

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков" - отметил глава НБУ.

Шевченко сообщил, что Нацбанк инициировал обновление законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад. "До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций", - отметил он.

Пока же глава Нацбанка констатировал, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ, оцененные им в 0,5 варианта.

Теги: #шевченко #нбу #ввп #подушка
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