"Укрзализныця" в 2022 г. не планирует повышать цены на билеты для пассажиров

АО "Укрзализныця" в 2022 году не планирует повышать цены в пассажирском сообщении.

"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", - сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что среднесрочно "Укрзализныця" планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене. Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", - пояснил Перцовский.

По его словам, для всего этого нужны и определенные регуляторные изменения, и программные с точки зрения перестройки текущей ИТ системы "Укрзализныци".

Директор филиала "Пассажирская компания" также отметил, что по сравнению с 2020 годом, в 2021 году "Укрзализныця" показала хорошую динамику с точки зрения покрытия расходов доходами именно в сегменте пассперевозок.

Для дальнейшего улучшения ситуации в компании ведется работа над введением контрактов на общественно значимые перевозки, поскольку многие годы у УЗ остается "огромный процент недофинансирования" со стороны местных властей.

"Плюс, мы активно работаем над вопросом контроля оплаты за проезд. В пригороде, например, мы пилотируем IT-систему, которая позволяет реализовывать билеты онлайн или через киоски и разовые, и абонентские для пассажиров. Также пересматриваем конфигурацию турникетной системы, чтобы снизить процент безбилетников", - сообщил Перцовский.

Он также подчеркнул, что идея вывести пассажирское сообщение на уровень себестоимости невозможна в рамках действующей модели рынка и не имеет смысла.

"Однозначно, сегодняшние тарифы покрывают не более 40-50% стоимости, в зависимости от сегмента, где-то больше – до 60-70% на отдельные классы и маршруты. В пригороде - меньше. При этом, это не означает что тарифы можно и нужно доводить до 100% покрытия. Нет ни одной страны мира, где это бы работало. Наоборот, абсолютно всюду дельта покрывается за счет так называемых "публичных договоров", где национальное правительство или региональные органы контрактуют важные социальные сервисы", - описал ситуацию он.

По словам руководителя "Пассажирской компании", экономика железнодорожных пассажирских перевозок такова во всем мире, поскольку сами по себе они очень затратные и требуют больших вложений в инфраструктуру, которая является, по сути, общественным благом и позволяет разгрузить другие транспортные артерии.