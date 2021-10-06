Экономика

14:37 06.10.2021

ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

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ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

Брюссель в среду призвал страны-члены ЕС разработать и реализовать меры адресной господдержки жителям и малому бизнесу, наиболее пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию, сообщило агентство Associated Press (AP).

"Оказание адресной поддержки потребителям, прямые выплаты тем, кто больше всего подвержен риску "энергетической бедности", снижение налогов на электроэнергию... - всё это меры, которые можно очень быстро принять в соответствии с законами ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая в Европарламенте.

По ее словам, "непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств", необходимо гарантировать, что энергетическая бедность не усугубится.

Она отметила, что и предприятиям можно оказать господдержку.

Симсон заявила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит "инструментарий" мер, которые можно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективах для решения проблемы высоких цен на энергоносители.

Теги: #ес #помощь #бизнес
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