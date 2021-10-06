Экономика

13:40 06.10.2021

"Нафтогаз" и "Укргазвыдобування" получили задачу нарастить добычу газа – премьер

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"Нафтогаз" и "Укргазвыдобування" получили задачу нарастить добычу газа – премьер

Кабинет министров поставил перед НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргазвыдобування" задачу нарастить добычу газа внутри Украины.

"Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу – нарастить добычу собственного газа", – сказал Шмыгаль в ходе открытия заседания правительства в среду.

По его словам, все инструменты для этого компаниям были предоставлены.

"Были переданы участки для добычи, есть соглашения о распределении продукции", – отметил премьер.

Теги: #нафтогаз #укргазвыдобування
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