"Нафтогаз" и "Укргазвыдобування" получили задачу нарастить добычу газа – премьер

Кабинет министров поставил перед НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргазвыдобування" задачу нарастить добычу газа внутри Украины.

"Перед руководством "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" правительство ставит четкую задачу – нарастить добычу собственного газа", – сказал Шмыгаль в ходе открытия заседания правительства в среду.

По его словам, все инструменты для этого компаниям были предоставлены.

"Были переданы участки для добычи, есть соглашения о распределении продукции", – отметил премьер.