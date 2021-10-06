Экономика

12:58 06.10.2021

Актуализации требует 50% градостроительной документации - замминистра Минрегиона

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Актуализации требует 50% градостроительной документации - замминистра Минрегиона

Актуализации требует 50% градостроительной документации, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталия Козловская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В текущем году приняли много законопроектов в рамках земельной реформы, и в целом изменился подход к виду, формату и составляющим градостроительной документации. Некоторые позиции значительно упрощены, появились и новые, такие, как план пространственного развития территории громад", - сказала она.

По словам Козловской, сейчас генеральный план населенного пункта должен иметь только центр территориальной громады, для всех остальных это несколько упрощенный вид градостроительной документации.

"Сейчас мы работаем с городами, чтобы понять актуальность градостроительной документации, поскольку ее наличие не всегда говорит о ее актуальности… По предварительным оценкам, допустить к использованию можно около 50%. Другая часть нуждается в обновлении", - отметила замминистра.

По ее словам, Минрегион и правительство приняли все подзаконные акты в рамках имплементации земельной реформы, обновлен порядок разработки градостроительной документации, классификатор ограничений земель и порядок проведения экспертизы градостроительной документации.

"У органов местного самоуправления есть все необходимые подзаконные акты, чтобы провести обновление. Остается вопрос наличия основы разработки этой документации - ее должен обеспечить Госгеокадастр", - сказала Козловская.

Для финансирования такого масштабного единовременного объема работ в прошлом году было подписано соглашение с ЕБРР. Предусмотрено до 2024 года разработать 600 комплексных планов пространственного развития территорий громад.

"В планах на текущий год - разработка 50 планов, бюджетом предусмотрено 62 млн 550 тыс. грн субвенции. Однако мы предоставляем средства не на 100% стоимости работ, а на часть, остальные (средства – ИФ) органы местного самоуправления должны предусмотреть самостоятельно", - сообщила Козловская.

По словам замминистра, сейчас облгосадминистрации используют эту субвенцию и отрабатывают с громадами их возможности в текущем году разработать граддокументацию.

Теги: #документация #минрегион #козловская
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