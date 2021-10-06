Главные тренды в мукомольной отрасли – неравномерное качество зерна и укрепление гривни – глава профильной ассоциации

Главными трендами работы предприятий мукомольной отрасли в нынешнем сезоне является крайняя неравномерность качества зерна в Украине, снижение экспортной привлекательности украинской муки из-за укрепления гривни, и конкуренция с зернотрейдерами при высоких первоначальных ценах на сырье, рассказал директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский агентству "Интерфакс-Украина".

"Очень (повлияло – ИФ) неравномерное качество зерна по всей стране, связанное с погодно-климатическими условиями в период созревания и уборки пшеницы, очень большой процент внеклассной пшеницы, существенное снижение объемов пшеницы второго и третьего класса", - отметил директор ассоциации.

Он также отметил, что на интерес импортеров к производимой в Украине муке негативно повлияло укрепление гривни в нынешнем сезоне.

По данным Рыбчинского, другим трендом стали высокие цены на зерно и высокий спрос на него на мировых рынках.

"У нас сейчас высокая конкуренция за зерно непосредственно с трейдерами. Это традиционная конкуренция, но в этом году добавились еще высокие первоначальные цены на него – то есть не было низкого уровня цен для закупок больших партий", - подчеркнул глава "Мукомолов Украины".

Рыбчинский также уточнил, что подорожание природного газа, ноябрьские фьючерсы на который на бирже ICE Futures сегодня достигли $1924 за тыс. куб. м, практически не сказалось на производстве муки, поскольку пшеница и ячмень нынешнего урожая были высушены еще до подорожания газа нынешней осенью.

По его данным, сложившаяся на рынке природного газа ситуация существенно удорожит сушку убираемого сейчас подсолнечника и кукурузы, особенно если в ближайшее время пойдут дожди.

"Если это предприятие, у которого есть комплекс, связанный с приемкой, сушкой и хранением зерна, тогда подорожание газа суммарно будет сказываться – более половины сушильных агрегатов работают на природном газе. А на переработке это никак не скажется, поскольку мельницы не нуждаются в отоплении, так как в процессе переработки выделяется тепло, и при герметичности помещения это тепло выделяется вовнутрь", - пояснил Рыбчинский.

Как сообщалось, со ссылкой на данные Информационно-аналитического портала АПК Украины, Украина экспортировала с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 24 сентября 2021 года 33,2 тыс. тонн муки (на 29,9% меньше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ.