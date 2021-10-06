Минрегион будет лицензировать частные компании градостроительного контроля – замминистра

Минрегион будет лицензировать частные компании градостроительного контроля, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталия Козловская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Минрегион дорабатывает критерии для этих организаций (частного градостроительного контроля - ИФ), какое они должны иметь наполнение: количество людей, квалификация и тому подобное", - сообщила Козловская.

Чиновник напомнила, что будущая реформа градостроительного контроля и надзора описана в трех законопроектах: №5655, №5656 и №5877.

"Два основных разрабатывал комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, их уже приняли в первом чтении. Законопроект №5877 разрабатывал правоохранительный комитет, его еще только готовят к первому чтению", - сообщила она.

Законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности предусматривает двойной внешний контроль.

"Главное то, что контроль всех объектов - уже не просто желание или функция органов местного самоуправления, это их их обязанность. В то же время мы говорим, что текущий контроль частных компаний тоже должен быть", - сказала замминистра.

Она отметила, что к частным компаниям, осуществляющим градостроительный контроль, также может прибыть с проверкой орган местного самоуправления.

"Если по результатам проверки найдут несоответствие и будет понятно, что отвечает за это юридическое лицо, которое должно контролировать выполнение градостроительного законодательства, к этому юрлицу применят весь спектр санкций - от отзыва лицензии до административной или уголовной ответственности", - сообщила Козловская.

Она отметила, что законопроект №5877, о повышении ответственности, наиболее дискуссионный.

"Он усиливает ответственность, потому ожидаемо, что на рынке будет сопротивление его содержания. Надеюсь, законопроект об усилении ответственности рассмотрят и примут в первом чтении в ближайшее время", - сказала замминистра.

По ее словам, базовый для реформы законопроект №5655 может быть принят во втором чтении в ближайшее время.

"В зависимости от его конечной редакции будет откорректирован и законопроект об ответственности: будут добавлены некоторые функции: или подлежит тот или иной субъект ответственности и в каком объеме и тому подобное", - отметила Козловская.