Экономика

11:49 06.10.2021

Газ в Европе уже дороже $1900 за тысячу кубов

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Газ в Европе уже дороже $1900 за тысячу кубов

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 161 евро за МВт/ч, или $1924 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции "Газпрома".

Теги: #газ #европа #цена
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