План обустройства пунктов пропуска таможни рассчитан на 4 млрд грн при предусмотренных в проекте госбюджета-2022 1 млрд грн - Рябикин

План обустройства и модернизации приоритетных пунктов пропуска таможни предусматривает потребность в более чем 3,9 млрд грн, тогда как проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование в 1 млрд грн, сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

"ИТ и инфраструктура нуждаются в коренной модернизации. Нами разработан план мероприятий по обустройству и приведению приоритетных пунктов пропуска к современным стандартам. Смета выполнения этого плана предусматривает потребность в более чем 3,9 млрд грн., А таможне выделено всего 1 млрд грн", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что проект госбюджета на следующий год должен увеличить расходную часть на реализацию поставленных перед таможней задач.

"Мы представили свои расчеты, которые показывают, что за счет реализации плана реформирования Гостаможслужбы во всех его аспектах мы получим за три года, при условии сохранения базы товарооборота, прирост таможенных платежей в 100 млрд грн", – добавил Рябикин.