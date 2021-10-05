Экономика

15:49 05.10.2021

Цена газа в Европе устойчиво превышает 100 евро за МВт/ч, пики приближаются к $1400 за тыс. куб. м

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Цена газа в Европе устойчиво превышает 100 евро за МВт/ч, пики приближаются к $1400 за тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник торгуется с повышательной тенденцией, устойчиво выше 100 евро за МВт/ч, свидетельствуют данные биржи.

Так, торги начались с 99 евро, а последние сделки совершаются по 112-113 евро за МВт/ч, что по текущему кросс-курсу означает $1350 за тыс. кубометров. Последний пик - 116,185 евро или $1394 за тыс. куб. м.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Теги: #газ #цена
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