ЕС должен обеспечить контроль импорта леса-кругляка из Украины - вице-премьер Стефанишина

Европейский Союз должен обеспечить контроль импорта леса-кругляка из Украины, а Украина – установить наказание за контрабанду необработанной древесины в ЕС, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы хотим, чтобы ЕС со своей стороны обеспечил контроль импорта соответствующей продукции и не закрывал глаза "на своей части берега" в отношении того, что идет к ним как импорт", – сказала она в ходе конференции "Торговые войны: искусство защиты" в Киеве во вторник.

"Переговоры действительно сложные, и я уверена, что в этом году на саммите Украина-ЕС этому вопросу будет уделено большое внимание", – добавила она.

По словам вице-премьера, мораторий на экспорт необработанной древесины был вынужденным шагом, и арбитражная группа согласилась с этим. "Отменить мораторий довольно просто, но мы должны создать прозрачную систему, которая бы сделала невозможной нелегальную вырубку. И это непросто. Этот вопрос будет обсужден с ЕС. В частности, мы хотим обсудить, как сделать невозможной покупку европейскими компаниями нелегальной древесины из Украины", – отметила вице-премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав свое право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 4197-1, который предлагает снять запрет на импорт необработанной древесины исключительно для стран ЕС после того, как будет обеспечена прозрачность на внутреннем рынке.