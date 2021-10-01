Экономика

10:22 01.10.2021

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

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Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Поручение дал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, который осуществляет надзор за энергетическим сектором и промышленным производством. Его распоряжения были переданы компаниям на этой неделе китайскими чиновниками в ходе внепланового совещания.

Китай столкнулся с масштабным энергетическим кризисом, некоторые регионы были вынуждены ограничить подачу электроэнергии в промышленном секторе, при этом ряд населенных пунктов столкнулся с неожиданными перебоями. Ситуация привела к турбулентности на мировых сырьевых рынках.

Китайские государственные компании State Power Investment Corp. и China Energy Investment Corp. в опубликованных заявлениях пообещали сделать все, что будет в их силах, чтобы обеспечить достаточное количество запасов угля и электроэнергии к зиме.

Цены на нефть выросли по итогам торгов в четверг на фоне новостей, фьючерсы на природный газ в Нью-Йорке подскочили в цене, тогда как фьючерсы на уголь в Китае достигли рекордного максимума.

Теги: #энергокомпании #китай
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