Экономика

09:53 01.10.2021

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

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Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Теги: #газ #европа #цена
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