Экономика

09:40 01.10.2021

Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

2 мин читать
Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Елена Липивская-Эргюль, являющая собственницей торговой марки "Экспресс-маникюр", претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей, свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно документу, право собственности на торговую марку "Экспресс-маникюр" к активам Липивской-Эргюль относится с 2009 года.

Вместе с тем доход кандидата на должность за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указан от основного места работы – зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Согласно госреестру, человек с такими же данными, как у мужа декларанта, был совладельцем туристической компании "Карья тур", признанной банкротом в 2010 году.

Липивская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в с.Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом – квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью – квартирой 189,4 кв. м в Турции.

Кроме этого, Липивская-Эргюль задекларировала 3 сумки Chanel общей стоимостью свыше 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi приблизительно на 2 млн грн, а также ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в, в собственности мужа – Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г. в.

Помимо этого, на условиях договора лизинга с ООО "УЛФ-Финанс" декларант пользуется Toyota Rav-4 Hybrid 2018 г.в.

Кандидат на должность, в частности, задекларировала наличными $378 тыс., EUR877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.

Эргюль Сюлейман Оузхан располагает, среди прочего, вкладами в размере $147 тыс. и EUR16,9 тыс. в турецком Garanti bank, также $285 тыс. и EUR710 тыс. наличными.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров.

Теги: #декларация #липивская_эргюль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 29.09.2021
Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

15:57 23.08.2021
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ПРИНЯТАЯ 23 АВГУСТА 2021 ГОДА В КИЕВЕ

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ПРИНЯТАЯ 23 АВГУСТА 2021 ГОДА В КИЕВЕ

15:33 23.08.2021
Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться, а попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы - декларация Крымской платформы

Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться, а попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы - декларация Крымской платформы

18:28 19.07.2021
Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

13:49 16.07.2021
Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: документ объединил народ в стремлении самостоятельно строить свое государство

Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: документ объединил народ в стремлении самостоятельно строить свое государство

08:47 16.07.2021
Порошенко: еще одним шагом к независимости Украины стало принятие Радой декларации о государственном суверенитете

Порошенко: еще одним шагом к независимости Украины стало принятие Радой декларации о государственном суверенитете

18:27 14.06.2021
Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное - продвигать реформы

Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное - продвигать реформы

20:44 31.05.2021
Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

03:45 18.05.2021
Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

Байден заработал за 2020 год чуть более $600 тыс., Харрис свыше $1,6 млн

17:21 05.05.2021
Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Отсутствие декларации с семейным врачом не препятствует вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

НБУ сменил ликвидатора банка "Столица"

Прибыль портов должна возвращаться в города для развития инфраструктуры - мнение

Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА