Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Елена Липивская-Эргюль, являющая собственницей торговой марки "Экспресс-маникюр", претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей, свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно документу, право собственности на торговую марку "Экспресс-маникюр" к активам Липивской-Эргюль относится с 2009 года.

Вместе с тем доход кандидата на должность за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указан от основного места работы – зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Согласно госреестру, человек с такими же данными, как у мужа декларанта, был совладельцем туристической компании "Карья тур", признанной банкротом в 2010 году.

Липивская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в с.Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом – квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью – квартирой 189,4 кв. м в Турции.

Кроме этого, Липивская-Эргюль задекларировала 3 сумки Chanel общей стоимостью свыше 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi приблизительно на 2 млн грн, а также ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в, в собственности мужа – Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г. в.

Помимо этого, на условиях договора лизинга с ООО "УЛФ-Финанс" декларант пользуется Toyota Rav-4 Hybrid 2018 г.в.

Кандидат на должность, в частности, задекларировала наличными $378 тыс., EUR877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.

Эргюль Сюлейман Оузхан располагает, среди прочего, вкладами в размере $147 тыс. и EUR16,9 тыс. в турецком Garanti bank, также $285 тыс. и EUR710 тыс. наличными.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров.