Октябрьские цены на газ для населения колеблются у поставщиков от 7,97 до 31,06 грн/куб. м в пределах 66-350% размера годового тарифа

Месячные цены на газ для населения, установленные поставщиками на октябрь, колеблются в диапазоне от 7,97 грн за 1 куб. м (ООО "Энерджи Трейд Групп" (ETG) до 31,06 грн за 1 куб. м (ООО "ТАС Энергия") в пределах от 66,6% до 350% размера тарифа по годовым контрактам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ETG, компания смогла установить самую низкую цену газа на октябрь за счет ранее закупленного газа украинской добычи.

Согласно данным на сайте Минфина, у пяти из 20 поставщиков, обнародовавших по состоянию на 29 сентября цены на газ на октябрь, месячная цена ниже годового тарифа.

ООО "Стрыйнафтогаз", в частности, установило цену газа на октябрь в размере 7,99 грн за 1 тыс. куб. м, что соответствует 66,6% размера годового тарифа компании (11,99 грн за 1 тыс. куб. м).

Цена кубометра газа у ООО "Галнафтогаз" на октябрь также составила 7,99 грн, или 72,7% годового тарифа (10,99 грн), ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,97 грн, или 89,1% (8,94 грн), ООО "Маргаз"– 8,75 грн, или 89,7% (9,75 грн) и ООО "Свий" – 9,5 грн, или 95% (10 грн).

Еще у трех компаний цена газа в октябре полностью соответствует размеру годового тарифа: ООО "Прикарпаттяэнерготрейд" – 8,60 грн, ООО "ВЭК "ПаливЭнерго" – 10,41 грн, ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" – 13,50 грн за 1 куб. м.

Вместе с тем среди поставщиков выделяется группа компаний с наиболее высокими месячными ценами на газ, которые превышают размеры годовых тарифов более чем в два раза. Это ООО "Аскания Энерджи" – 19,95 грн за 1 куб. м, что вдвое выше годовой цены (9,95 грн), ООО "ТАС Энергия»"– 31,06 грн, или в 2,76 раза (11,22 грн), ООО "Кременчуггаз Трейдинг" – 28,00 грн, или в 2,8 раза (9,99 грн), ООО "Львивэнергосбыт" – 27,70 грн, или в 3,37 раза (8,20 грн) и ГП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз" – 30,50 грн, или в 3,5 раза выше годового тарифа (8,70 грн за 1 куб. м).

В то же время годовые тарифы на газ у большинства поставщиков являются гораздо ниже месячных цен и в октябре будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за 1 куб. м.

Наиболее низкие цены за кубометр газа в рамках годовых контрактов предложили ООО "Агросинтез трейдинг" – 7,80 грн, ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн, ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз Сбыт" – по 7,89 грн, а также ООО "Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" – 7, 96 грн за 1 куб. м.

Самые дорогие ценовые предложения у ООО "Чернивецкая областная энергопоставляющая компания", ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" и ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания" – 13,50 грн за 1 куб. м.

Как сообщалось, крупнейший поставщик газа в лице компании "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили в апреле единый тариф для населения "Твой газ годовой" в размере 7,99 грн за 1 куб. м.

ООО "Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" и компании из группы "Твой Газсбыт" ранее отказались от установления месячных тарифов для населения ввиду нецелесообразности их заключения потребителями по ценам выше соответственно 7,96 и 7,99 грн за 1 куб. м.

В соответствии с постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), №572 от 7 апреля 2021 года, поставщики не имеют права повышать цену газа в рамках годовых контрактов до 30 апреля 2022 года.