Экономика

12:01 29.09.2021

Морадминистрация ожидает ратификацию Украиной конвенции о труде в морском судоходстве до 2022г

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Морадминистрация ожидает ратификацию Украиной конвенции о труде в морском судоходстве до 2022г

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) рассчитывает на ратификацию Украиной Конвенции Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве до конца текущего года.

"Министерство разослало и получило от всех заинтересованных органов соответствующие комментарии. Текст украинской версии разработан. Все подготовлено... Если мы очень хорошо поработаем, то в этом году сможем иметь конечный результат. Это принципиально важно для всех наших моряков. Это одновременно и имидж государства, и защита конкретного человека", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава Морадминистрации Виталий Киндратив.

По его словам, ратификация указанной конвенции очень важна для Украины, поскольку документ регулирует вопросы защиты прав украинских моряков, работающих по всему миру.

"Потому что сегодня, если что-то произошло, то начинается длинная история: родственники, некие "знакомые" в МИД, какие-то договоренности... Это все происходит исключительно в "ручном режиме" и занимает много времени. После того как мы ратифицируем эту конвенцию, мы автоматически сможем решать насущные для моряков проблемные вопросы", - заявил глава Морадминистрации.

Он также подчеркнул, что Морадминистрация ожидает в 2023 году аудит от Международной морской организации (IMO).

"Для меня как председателя Морской администрации один из приоритетов и сверхважных вопросов - подготовиться к этому аудиту. Для этого мы подняли предыдущий акт, обновляем статусы и разрабатываем перечень мероприятий для быстрого и оперативного урегулирования ситуации", - сообщил Киндратив.

Теги: #киндратив #морадминистрация #моряки #конвенция #труд
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