Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

Украинские банки за три недели с момента старта компании по добровольному декларированию активов физических лиц с 1 сентября задекларировали 33 млн грн, сообщил глава профильного комитета Рады Данил Гетманцев.

"За три недели сентября у нас задекларировано почти 33 млн грн, 1,6 млн грн поступило в бюджет", – сказал он в ходе круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного изданием "Экономическая правда" в среду.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.