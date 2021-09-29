Экономика

10:39 29.09.2021

Морадминистрация планирует в 2-3 раза поднять зарплаты служащим с целью устранения коррупционных рисков

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Морадминистрация планирует в 2-3 раза поднять зарплаты служащим с целью устранения коррупционных рисков

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) планирует поднять зарплаты служащим более чем в два-три раза за счет создания спецфонда.

"Я вижу, что сегодня нормальная средняя заработная плата - это около 40 тыс. грн. То есть, мы должны понимать, что люди, которые находятся в порту, постоянно контактируют с бизнесом. И от их решений - прозрачных или непрозрачных - многое зависит. То есть, человек должен быть сыт, уверен, что завтра получит гарантированную государством заработную плату, сможет прокормить себя и семью. После консультаций с рынком у меня есть информация именно о таком уровне платы", - сказал глава Морадминистрации Виталий Киндратив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его информации, средняя заработная плата в Морадминистрации сегодня составляет 14 тыс. грн, из расчета 11 тыс. грн в регионах, и 18 тыс. грн в центральном аппарате.

"Это - издевательство. Это не позволяет ни нанять нормальных людей, ни платить приличные деньги нормальным людям, которые еще есть в наших рядах", - подчеркивает глава ведомства.

В Морадминистрации совместно с Нацагентством по предупреждению коррупции проработали коррупционные риски, которые могут быть в Морской администрации и теперь планируют максимально уйти в регламенты и процедуры, чтобы минимизировать человеческий фактор при принятии любых решений. "С одной стороны, достойная заработная плата, с другой - контроль и нулевая толерантность к коррупции. Я думаю, что благодаря таким инструментам мы сможем в очень короткий период честно и публично заявить о том, что мы организация с нулевой коррупцией", - считает Киндратив.

Он также отметил, что в мире существует так называемый "административный сбор", который платят суда и который направлен на обеспечение работы Морской администрации. "У нас этот "административный сбор" идет напрямую в бюджет. И сейчас мы работаем над изменениями закона, чтобы сделать спецфонд на содержание Морской администрации, который будет наполняться из этого "административного сбора"... И когда мы создадим спецфонд, мы сможем поднять заработную плату, привлечь хороших специалистов и снизить коррупционные риски", - подчеркнул глава Морадминистрации.

По его словам, в Украине сумма этого сбора зависит от количества судозаходов и варьируется в пределах от 170 млн грн до 190 млн грн.

Теги: #зарплаты #коррупция #кадры #морадминистрация
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