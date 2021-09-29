Мэр Черкасс Бондаренко не подписал решение о повышении тарифов на тепло

Мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепловую энергию для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго", сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством президента Украины", - сказал Бондаренко.

Мэр выразил надежду, что при содействии президента этот вопрос будет решен.

"И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", - добавил Бондаренко.