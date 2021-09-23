Экономика

13:43 23.09.2021

Кондитерские изделия подорожают на 5-7% из-за роста цен на газ

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Кондитерские изделия подорожают на 5-7% из-за роста цен на газ

Кондитерские изделия, цена на которые в Украине с начала года выросла на 25-30% из-за дорогого сахара, могут дополнительно подорожать на 5-7% в связи с ростом цен на природный газ с 7 тыс. грн/тыс. куб. м в апреле до ожидающихся в октябре 27 тыс. грн/тыс. куб. м, а доля стоимости данного энергоресурса в себестоимости "кондитерки" вырастет с 3-4% до 10-12%.

Такой прогноз содержится в пресс-релизе ассоциации "Укркондпром" в четверг.

"В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%.", - цитируется в сообщении глава ассоциации Александр Балдинюк.

"Укркондпром" отметил, что рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%, при том, что цены на них с начала года уже выросли на 25-30%.

Как сообщалось со ссылкой на Балдынюка в июле, кондитерские изделия в Украине с начала 2021 года подорожали на 15-20% из-за роста цен на сахар, вызванного картельным сговором его производителей и дефицитом предложения данного товара на внутреннем рынке. Тогда он указал на то, что "рост цен на сахар привел к достаточно тяжелым экономическим последствиям, что вынудило отрасль с начала года увеличить стоимость продукции на 15-20%. Мы получили ситуацию, когда отрасль сократила производство на 25-26 тыс. тонн, или 1,3 млрд грн в денежном выражении".

Балдынюк подчеркнул, что выходом из сложившейся ситуации является временное разрешение на беспошлинный ввоз из стран ЕС 60 тыс. тонн сахара, что позволит сбалансировать спрос и предложение на него в стране, не причинив при этом убытков сахарной отрасли.

Минэкономики в апреле 2021 года предложило парламенту внести изменения в Таможенный кодекс Украины, освободив до 1 октября 2021 года от обложения ввозной пошлиной импорт сахара общим объемом 120 тыс. тонн.

По данным ведомства, проблема ограниченного предложения сахара не может быть решена с помощью рыночных механизмов в силу снижения его внутреннего производства. В то же время, по мнению Минэкономики, одним из эффективных решений может быть временное обнуление ввозной пошлины импорта сахара в Украину для стабилизации ситуации - ввоз 120 тыс. тонн сахара белого до 1 октября 2021 года.

В свою очередь, Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" обратилась в июне 2021 года к министру экономики Алексею Любченко с просьбой не поддерживать при рассмотрении в Верховной Раде инициативы Кабинета министров о разрешении беспошлинного импорта 120 тыс. тонн сахара до 1 октября 2021 года.

Теги: #кондизделия #прогноз #подорожание
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