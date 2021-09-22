Финкомитет Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроекты о страховании, кредитных союзах и финуслугах

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 22 сентября рекомендовал депутатам принятия во втором чтении три базовых законопроекта небанковского финрынка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник совещания

Как сообщалось, ранее в повестку дня заседания парламента на текущей недели были включены проекты законов о финансовых услугах и финансовые компании (№5065), о кредитных союзах (№ 5125), о страховании (№ 5315)

Верховная Рада 17 июня приняла за основу законопроект "О страховании" №5153, существенно меняющий правила работы на страховом рынке Украины. Документ излагает в новой редакции действующий устаревший профильный закон и содержит нормы о деятельности страховщиков и нормы, касающиеся договоров страхования, посредников и взаимодействия с потребителями страховых продуктов. Он учитывает ключевые требования законодательства ЕС, которые Украина обязана выполнять в соответствии с Соглашением об ассоциации, и принципы Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS). Документ также предусматривает предоставление страховщикам переходного периода в два года для приведения своей деятельности в соответствие с законом.

Законопроект "О кредитных союзах" Верховная Рада приняла за основу 1 июня. Документ является одним из проектов законов, которые должны усовершенствовать законодательство, регулирующее рынки небанковских финансовых услуг. Его положения предусматривают все этапы деятельности кредитных союзов: от создания и лицензирования до осуществления деятельности (в частности членство и оформление взносов в союз), от системы управления до надзора за их деятельностью и выходом с рынка.

Проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях принят за основу 27 апреля. Предлагается расширить терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закрепить принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды. Предлагается также расширить положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информацию, установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.