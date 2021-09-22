Кабмин поручил внести государственные ТЭЦ в уставный капитал "Нафтогаза"

Кабинет министров поручил внести пакеты АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также АО, создаваемого на базе ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", в уставный капитал НАК "Нафтогаз" до 1 мая 2022 года.

Соответствующее протокольное поручение, озвученное министром Кабинета министров Олегом Немчиновым, отдано Министерству экономики и Фонду госимущества (ФГИ) с привлечением НАК "Нафтогаз" на заседании правительства в среду.

Согласно ему, указанным ведомствам необходимо подготовить проект правительственного решения по этому вопросу.

Кроме того, поручено предпринять меры относительно остановки приватизации АО "Николаевская ТЭЦ" и исключить нереализованные пакеты акций ТЭЦ из перечня приватизации.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 4 августа принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Глава правления НАК Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" утверждал, что "Нафтогаз Украины" готов принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

По словам советника председателя правления НАК по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексея Рябчина, "Нафтогаз" модернизирует переданные ему от ФГИ шесть ТЭЦ с учетом новейших биотехнологий.