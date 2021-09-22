Экономика

13:14 22.09.2021

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 58% - Стефанишина

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Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 58% - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 58%.

"За весь период действия соглашения, за половину всего времени, которое отведено на выполнение Соглашения мы выполнили 58% всех обязательств для Украины. 25% от этих обязательств были выполнены именно в 2021 году", - сказала Стефанишина на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политики (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди всех 24 сфер, наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), социальной политики и трудовых ресурсов (43%) и транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услуг (44%).

Центральные органы исполнительной власти выполнили 59% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 48% заданий, а другие органы власти – 46%.

 

Теги: #стефанишина #прогресс #соглашение_ес
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