Экономика

15:58 21.09.2021

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

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"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует до конца текущего года продать непрофильные активы на 500 млн грн.

"Мы в рамках "Укрзализныци" начинаем свою маленькую историю приватизации... Благодаря поддержке наблюдательного совета мы на протяжении последних двух недель защитили нашу стратегию по непрофильным активам. У нас есть целая куча объектов по всей Украине, которые нужно продавать... Мы начинаем с небольших шагов, у нас согласовано более 400 объектов на продажу. И мы планируем до конца года получить 500 млн грн от продажи таких объектов. Вот наша маленькая приватизация, которую мы хотим начать в "Укрзализныци", - сказал глава УЗ Александр Камышин в ходе конференции "Реформа госкомпаний как толчок к развитию конкурентных рынков" в Киеве во вторник.

По его словам, большинство объектов, подготовленных к приватизации, это старые здания, которые не нужны "Укрзализныци", но под ними есть земля, интересующая застройщиков.

"Я считаю, что нужно продавать такие объекты и инвестировать средства в инфраструктуру, рельсовое хозяйство и локомотивы", - подчеркнул Камышин.

Он также отметил, что в "Укрзализныци" есть и большие объекты, которые компании стоило бы продать. "Например, крупный оператор контейнерных платформ. Это контейнерные терминалы по всей стране. На сегодняшний день это практически монополист в сфере контейнерных ж/д платформ. И эта компания сегодня находится в состоянии примерно, как "Укрпошта" много лет тому назад, когда ты самый крупный игрок и рядом только-только появляются маленькие игроки. В моем понимании, если мы не сумеем эту компанию вовремя продать либо пустить в нее крупного частного системного инвестора, то эта компания пройдет путь "Укрпошты". Когда рядом появится частный бизнес, он с годами станет сильнее и эффективнее, и мы проиграем эту войну", - подчеркнул Камышин.

Он отметил, что подобные активы лучше продавать тогда, когда они занимают монопольное положение на рынке, а не ждать до последнего, когда частный бизнес победит, из-за чего актив существенно потеряет в цене.

Теги: #активы #укрзализныця #камышин
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