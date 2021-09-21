Экономика

12:00 21.09.2021

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

2 мин читать
Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Закон о виртуальных активах (№ 3637) вступит в силу не ранее чем через полгода, сообщил директор департамента стратегии и развития Национального банка Украины (НБУ) Арсен Макарчук.

"Закон о виртуальных активах предусматривает полгода как наименьший срок, в течение которого закон вступит в силу. Это время Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины отведено для наработки соответствующей подзаконной базы", – сказал он в ходе "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua. во вторник.

По словам соавтора закона о виртуальных активах народного депутата Алексея Жмеренецкого, парламентская группа цивилистов дорабатывает изменения в Гражданский кодекс Украины относительно виртуальных активов, чтобы новая редакция кодекса согласовывалась с изменениями, которые планируется внести в части таких активов. По его прогнозам, процесс наработки этих изменений займет до двух месяцев.

"Как только мы одобрим изменения в Налоговый кодекс (хотя бы по одному налогу), закон о виртуальных активах заработает. (...) Изменения в Налоговый кодекс уже готовы и с сегодняшнего дня мы начинаем регистрацию. (...) Думаю, к концу недели (текущей – ИФ) у нас будет как минимум 50 подписей под этим документом", – отметил нардеп. 

Как сообщалось, Верховная Рада 8 сентября приняла закон о виртуальных активах (№ 3637) голосами 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теги: #нбу #виртуальные_активы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 21.09.2021
НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

17:06 17.09.2021
НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

11:28 14.09.2021
Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

15:35 13.09.2021
Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

12:24 10.09.2021
Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

14:50 09.09.2021
Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

14:10 09.09.2021
НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

14:06 09.09.2021
Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

17:35 08.09.2021
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

17:29 08.09.2021
Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

ОПЗ вновь останавливается – первый замдиректора

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство РФ может пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом" в качестве эксперимента - СМИ

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

Финпланы-2021 выполнят или перевыполнят 9 из 10 членов AmCham в Украине – опрос

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

Рада примет ресурсный законопроект во 2-м чтении, вопрос только во времени - глава бюджетного комитета

Кабмин порой злоупотребляет возможностью быстрого рассмотрения своих предложений по перераспределению средств бюджета в профильном комитете - Аристов

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

Нацбанк планирует в 2023-2024 гг. запустить образовательный центр "Музей денег"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА