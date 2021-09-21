Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

Глава комитет Верховной Рады вопросам бюджета Юрий Аристов анонсировал создание на протяжении двух лет Бюджетного офиса – сервиса по улучшению планирования государственных финансов и анализа законодательных инициатив.

"Мне бы хотелось чего-то масштабного – когда есть некий искусственный интеллект в Бюджетном офисе, который на основе методологии может делать макропрогноз. Глубокая аналитика могла бы рассчитывать прогнозные показатели: что случится, если уменьшить или увеличить расходы по конкретной бюджетной программе", – сказал Аристов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По Бюджетному кодексу мы получаем много исходящих данных от различных распорядителей, плюс выписки по казначейскому счету. Это большой объем информации, которую нужно сравнить, проанализировать. Мы обратились к международным институциям, чтобы они помогли создать Бюджетный офис при бюджетном комитете", – указал парламентарий.

По его словам, перед таким офисом планируется поставить две задачи: анализ выполнения бюджета и более глубокий анализ законодательных инициатив с точки зрения их влияния на бюджет.

"У Бюджетного офиса, который мы хотим создать, две задачи. Первая - анализ выполнения бюджета на точку времени - как финансируются программы, как они выполняются, как выполняются доходы, как выполняются планы по приватизации. В разрезе времени важно получать полную, четкую, точную информацию – на каком этапе находится выполнение бюджета. Для этого данные, которые мы получаем из казначейства, нужно сохранить в одной базе и иметь возможность программно их анализировать", – пояснил Аристов.

По словам народного депутата, это поможет в выполнении контрольной функции парламента.

"Вторая функция Бюджетного офиса - анализ законодательных инициатив. Бюджетный комитет каждый раз рассматривает практически все законы с точки зрения их влияния на бюджет. Сегодня по 23 статье мы даем только вывод: влияет законопроект на бюджет или нет. А с появлением Бюджетного офиса появится возможность с более широкими выкладками анализировать последствия принятия того или иного законопроекта", – отметил глава парламентского комитета.

"Мы себе спланировали, что это - проект примерно на два года", – добавил Юрий Аристов.