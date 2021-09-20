Экономика

16:31 20.09.2021

Доля нелегальных сигарет в Украине в феврале-мае 2021г. выросла до 15,9% - исследование Kantar

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Доля нелегальных сигарет в Украине в феврале-мае 2021г. выросла до 15,9% - исследование Kantar

Доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины за период февраль-май 2021 года выросла на 3,1 п. п. - до 15,9%, это максимальный показатель, обусловленный преимущественно ростом нелегальных продаж маркированной как Duty Free-продукции, а также предназначенных на экспорт.

Такие данные обнародовал исследовательский институт "Kantar Украина" путем опроса 3,3 тыс. взрослых курильщиков по всей территории страны, а также изучением происхождения находящихся в обороте табачных изделий.

Согласно исследованию, общий объем нелегально реализованных сигарет с начала года, включая май, составил 7,21 млрд шт., что привело к недополучению государственным бюджетом 13,2 млрд грн налоговых отчислений.

Kantar уточнил, что в мае 2021 года доля поддельной продукции на украинском рынке сигарет выросла по сравнению с февралем на 1,8 п. п. - до 4,2%, доля маркированной для Duty Free и экспорта продукции, нелегально реализующейся в стране – на 1,3 п. п., до 8,2%, при этом доля контрабандных сигарет снизилась на 0,1 п. п. – до 1,6%.

По итогам исследования, среднегодовой уровень нелегальных продаж табачных изделий в январе-мае 2021 года вырос в 2,1 раза по сравнению с показателем за весь 2020 год – до 14,4%. При этом с начала этого года доля подделок на внутреннем рынке сигарет выросла по сравнению с данными за 2020 год на 3,1 п. п. - до 5,1%, доля маркированной для Duty Free и экспорта продукции, нелегально реализуемой в Украине, – на 4,8 п. п., до 7,6%, при этом доля контрабандных сигарет снизилась на 0,5 п. п. – до 1,7%.

"Кроме очередного роста объемов нелегальной табачной продукции, еще одной особенностью 2021 года является то, что происходит изменение каналов распространения нелегальной продукции. В 2021 году через киоски и магазины реализовано в три раза больше нелегальной табачной продукции, чем в 2020 году", - констатировала аналитик "Kantar Украина" Татьяна Свердлик, цитируемая в исследовании.

Институт уточнил, что 62% табачных изделий, нелегально реализуемых как экспортная или Duty Fre-продукция, имеют отметку производства Винниковской табачной фабрики (Винники Львовской обл.) и маркированы как не предназначенные для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 20%, ООО "Юнайтед Тобако" (Желтые Воды Днепропетровской обл.) – 15%.

Наиболее распространенными марками этой группы нелегальной продукции являются маркированный как Duty Free бренд Compliment – с долей 47%, а также предназначенные для экспорта, но продающиеся в Украине ТМ Marshall (13%), Marvel (10%), Urta (по 8%) и Jin Ling (6%). Общая доля указанных брендов в этой группе продукции составила 84%.

Kantar отметил, что 49% контрабандных сигарет - продукция Гродненской табачной фабрики (Беларусь), 15% - фабрик Молдовы. Наиболее распространенными контрабандными марками являются Credo,Fest, Queen, Dove, NZ, Ritm.

Уточняется, что 63% нелегальной продукции распространяется в семи областях Украины. Больше всего - в Одесской и Харьковской (по 13%), Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской, Хмельницкой и Львовской (по 6%) областях.

Теги: #табачные_изделия
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