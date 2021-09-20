Экономика

14:50 20.09.2021

ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

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ФГИ инициирует внеочередной аудит "Харьковоблэнерго" после расследования "Схем"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины подготовил обращение к правоохранительным органам с целью проведения полной и тщательной проверки информации о возможных злоупотреблениях в АО "Харьковоблэнерго", изложенной в расследовании журналистов "Схем".

"Также Фонд инициирует внеочередной аудит деятельности "Харьковоблэнерго" для дальнейших управленческих решений", – сообщили в ФГИ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время в Фонде указали, что как орган государственной власти, представляющий интересы государственного акционера, ФГИ не вмешивается в хозяйственную деятельность компании, как того требуют стандарты корпоративного управления и закон о приватизации.

В Фонде также напомнили, что в начале 2021 года начали процедуру формирования наблюдательного совета "Харьковоблэнерго" и сделали все необходимое, чтобы кандидаты в набсовет были выбраны номинационным комитетом Кабмина. Однако, учитывая необходимость формирования большого количества набсоветов контролируемых государством предприятий, а также сложность согласования графиков всех членов номинационного комитета, за последние пять месяцев в "Харьковоблэнерго" отсутствует дееспособный набсовет, констатируют в приватизационном ведомстве.

"Исторически "Харьковоблэнерго" имеет длинный шлейф негативных информационных сообщений о злоупотреблениях и манипуляциях со стороны руководства компании. По инициативе Фонда госимущества Украины в 2020 году состоялась очередная ротация менеджмента, призванная исправить негативное положение и не допустить дальнейших злоупотреблений на предприятии", – отметили также в ФГИ.

В нем добавили: начиная с февраля 2021 года Фонд внедряет пилотные проекты "Улучшение корпоративного управления" и "Антикоррупционный комплаенс" на двух предприятиях – "Центрэнерго" и "Запорижжяоблэнерго" в рамках программы международной технической помощи Агентства США по международному развитию (USAID). С учетом позитивных результатов этой программы в ближайшее время она будет распространена еще на 12 АО, в том числе и на "Харьковоблэнерго".

Журналисты "Схем" (проект "Радио Свобода" и UA:Перший) на минувшей неделе обнародовали расследование, в котором утверждают, что "Харьковоблэнерго" могло завышать объемы потребления дешевой электроэнергии населением, занижая объемы потребления более дорогой электроэнергии промышленными потребителями. Они также считают, что облэнерго в 2021 году по ряду контрактов существенно переплачивало сторонним компаниям за поставленные товары.

Деятельность нынешнего руководства "Харьковоблэнерго" в последнее время также резко критикует Smart Holding Вадима Новинского, недавно ставшего миноритарным акционером предприятия.

В настоящее время государству принадлежат контрольные пакеты акций шести облэнерго, пять из которых находятся в управлении ФГИ. Их приватизация неоднократно откладывалась в последние годы в ожидании принятия RAB-регулирования. После решения этого вопроса Фонд анонсировал продажу компаний на первую половину 2022 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны в конце июля решил отказаться от приватизации облэнерго и продажи даже нескольких оставшихся у государства блокирующих пакетов и передать их в управление Минэнерго. В результате правительство на минувшей неделе решило исключить облэнерго из перечня объектов большой приватизации. Минэкономики с ФГИ надлежит подготовить и передать в Кабмин проект решения о передаче облэнерго в управление Минэнерго с 1 апреля 2022 года.

Теги: #фги #аудит #харьковоблэнерго
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