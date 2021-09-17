Глава “Укрзализныци” заявляет, что не допустит остановки УЗ по причине отсутствия топлива

АО “Укрзализныця” (УЗ) в 2021 году дважды останавливалась по причине отсутствия топлива, на сегодня остаток топлива в системе на девять суток, сообщил член Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования УЗ, глава компании Александр Камышин.

“Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине. Не всегда нашим поставщикам выгодно по формульной цене, привязанной к этим европейским индексам, поставлять нам. И они поставляют нам как последней своей опции. Сначала поставляют туда, где маржа выше, потом УЗ. В результате нам очень трудно сейчас дается выдавливать поставки топлива у наших контрагентов”, - рассказал он в ходе брифинга после первого заседания штаба, посвященного ситуации с закупками.

По словам Камышина, для этого необходимо решение другого характера, которое позволит закупать быстрее, тогда когда снижается уровень топлива, “когда его на суток 10”.

“Но я уверен, что мы нашей командой не допустим остановки УЗ по причине отсутствия топлива”, - подчеркнул глава компании.

Следующее заседание штаба планируется через месяц, отметил Камышин.

Как сообщалось, решение о создании антикризисного штаба Кабинет министров одобрил 8 сентября 2021 года.

Он был создан во исполнение решения СНБО и среди его задач согласования действий органов государственной власти, учреждений для восстановления стабильного финансового состояния УЗ, минимизация коррупционных рисков. А также подготовка предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов деятельности железнодорожного транспорта и осуществления контроля над принятием необходимых мер.

В него вошли: министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.