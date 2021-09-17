ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

ДТЭК 16 сентября договорился с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) о поставке в Украину двух судовых партий американского энергетического угля общим объемом 150 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре-2021, вторая - в январе следующего года.

"Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа", – указано в документе.

Как отметили в ДТЭК, договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд прежде всего Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС "ДТЭК Энерго".

"До начала отопительного сезона остается все меньше времени, поэтому наша компания делает все возможное, чтобы зайти в него с максимальным ресурсом. Для этого мы активизировали ремонтную кампанию на наших ТЭС, открываем новые лавы и увеличиваем добычу угля на наших шахтах. Кроме этого, мы первыми в Украине начали заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" в августе договорились о поставке 75 тыс. тонн энергетического угля из США, который они разделят поровну по прибытию.

Поставка американского угля от компании Hamilton mine US будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.

"ДТЭК Энерго" в августе также подписало с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашение на поставку 320 тысяч тонн энергетического угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно.

Кроме того, компания импортирует уголь из Казахстана.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК. Установленная мощность в генерации э/э – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

ДТЭК – крупнейший частный энергохолдинг в Украине. Создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Предприятия ДТЭК добывают уголь и природный газ, производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, осуществляют трейдинг энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют э/э потребителям, предоставляют услуги по энергоэффективности и развивают сеть скоростных зарядных станций.