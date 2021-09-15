Экономика

10:57 15.09.2021

Газ в Европе продолжает аномальный рост - превысил $880/тыс. куб.м

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Газ в Европе продолжает аномальный рост - превысил $880/тыс. куб.м

Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток-2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября - уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.

Теги: #газ #европа #цена
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