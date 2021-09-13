Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн - Шмыгаль

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн.

"Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в "Телеграм-канале".

Отмечается, что $200 млн будут направлены на развитие в стране высшего образования, $211 млн - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.