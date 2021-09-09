Экономика

12:44 09.09.2021

"Батькивщина" требует от Рады принять два тарифных закона

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"Батькивщина" требует от Рады принять два тарифных закона

Верховная Рада должна немедленно принять разработанные "Батькивщиной" законопроекты о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, заявила глава партии Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Наша команда требует немедленно принять подписанный всеми лидерами фракций законопроект №4680, который направляет на нужды населения газ отечественной добычи, что позволит не увеличивать, а наоборот - существенно снизить тарифы для людей. А также поддержать наш законопроект №6011 и пустить полученные от МВФ средства на увеличение субсидий и дотаций бюджетной сфере", - заявила Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она отметила, что вместе с повышением тарифов в Украине сокращаются субсидии – если ранее их получали 7 млн домохозяйств, то на текущий момент – 2,5 млн.

Также Тимошенко напомнила о необходимости заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.

Теги: #тимошенко #тарифы
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