Экономика

14:24 03.09.2021

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

1 мин читать
Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, сообщил советник вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Максим Демьянюк.

"Если мы говорим о рынке виртуальных активов (...), это один из самых интересных и перспективных рынков в мире (...) Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день", – сказал он в ходе Ukrainian Financial Forum в пятницу.

По его словам, криптовалюты без учета гособлигаций в 50 раз превышают вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета ОВГЗ.

"Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалют в Украине- ИФ), именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка", – добавил Демьянюк, указав, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.

Теги: #минцифры #криптовалюта #украина #обращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 03.09.2021
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

08:54 03.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

08:41 03.09.2021
Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

08:20 03.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

07:35 03.09.2021
С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

07:03 03.09.2021
Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

06:51 03.09.2021
На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

04:42 03.09.2021
Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

02:19 03.09.2021
ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

02:16 03.09.2021
Для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах

Для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минфина рассчитывает удержать инфляцию в границах 10%

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

"Укравтодор" открыл движение от отремонтированному участку трассы Немиров-Ямполь в Винницкой области

Нефть Brent подешевела до $73

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА