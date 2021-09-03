Экономика

13:23 03.09.2021

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

1 мин читать
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Проект строительства плавучего украинского LNG-терминала и инфраструктуры для его присоединения к украинской ГТС вошел в перечень проектов, презентованных Украиной в США в ходе визита президента Владимира Зеленского, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в своем Телеграмм-канале в пятницу.

Строительство LNG-терминала, согласно обнародованному нардепом перечню, относится к проектам развития нефтегазовой отрасли наряду с проектами разработки новых газовых месторождений и увеличения добычи природного газа .

Участие США, согласно короткому описанию проектов, предусматривает поставки оборудования и технологий, а также непосредственно природного газа. Интерес американской стороны заключается в прибыли от инвестиций.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения".

Теги: #сша #украина #газ #lng_терминал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 03.09.2021
Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

13:35 03.09.2021
"Нафтогаз" запланировал реализацию ряда проектов по декарбонизации при поддержке США – нардеп

"Нафтогаз" запланировал реализацию ряда проектов по декарбонизации при поддержке США – нардеп

13:12 03.09.2021
Зеленский предложил США построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon - депутат

Зеленский предложил США построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon - депутат

12:33 03.09.2021
Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

12:01 03.09.2021
Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

11:23 03.09.2021
Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

10:52 03.09.2021
Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

10:40 03.09.2021
Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

09:59 03.09.2021
Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

09:32 03.09.2021
Зеленский: гражданское общество в Украине настолько сильное, не допустит установления авторитарного режима

Зеленский: гражданское общество в Украине настолько сильное, не допустит установления авторитарного режима

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

"Укравтодор" открыл движение от отремонтированному участку трассы Немиров-Ямполь в Винницкой области

Нефть Brent подешевела до $73

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА