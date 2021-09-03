Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Проект строительства плавучего украинского LNG-терминала и инфраструктуры для его присоединения к украинской ГТС вошел в перечень проектов, презентованных Украиной в США в ходе визита президента Владимира Зеленского, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в своем Телеграмм-канале в пятницу.

Строительство LNG-терминала, согласно обнародованному нардепом перечню, относится к проектам развития нефтегазовой отрасли наряду с проектами разработки новых газовых месторождений и увеличения добычи природного газа .

Участие США, согласно короткому описанию проектов, предусматривает поставки оборудования и технологий, а также непосредственно природного газа. Интерес американской стороны заключается в прибыли от инвестиций.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения".