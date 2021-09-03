Экономика

11:19 03.09.2021

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

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Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Средние цены на жилые новостройки бизнес-класса в столице к началу сентября составляют 48,8 тыс. грн, или $1820, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил СЕО компании ENSO Рамиль Мехтиев агентству "Интерфакс-Украина".

"Бизнес-класс дорожает активнее, чем средние цены на новострои столицы, которые за год поднялись с 26,6 тыс. до 32 тыс./кв. м, то есть на 20%", - сказал он.

Эксперт пояснил разницу в динамике более высокой долей импортных составляющих при строительстве недвижимости бизнес-класса. "Импортные составляющие дорожают быстрее местного производства. Ситуация с импортными материалами усугубляется карантинными ограничениями и локдаунами, которые значительно усложнили логистику", - сказал Мехтиев.

Кроме этого, в бизнес-классе обычно намного сложнее архитектура и проектные решения, что несет с собой дополнительные издержки как на материалы, так и на выполнение работ квалифицированными специалистами. "Не стоит также упускать из виду общемировой тренд подорожания жилья и то, что в Украине недвижимость стала едва ли не главным инструментом инвестирования для граждан. Это увеличивает спрос, что в свою очередь влияет и на цену", - отметил Мехтиев.

Эксперт прогнозирует сохранение тенденции роста стоимости жилья и в следующем году. "По нашим оценкам, как минимум до середины 2022 года тренд не измениться. Многое зависит от макроэкономической ситуации и восстановления ведущих экономик мира. В первую очередь речь идет о Китае, который огромными темпами наращивает потребление сырья, подогревая тем самым спрос на тот же металл", - сказал Мехтиев.

По его словам, также нельзя исключать появления новых штаммов и, как следствие, возможного введения карантинных ограничений. "Это, скорее всего, приведет к повторению ситуации весны 2020 года, когда продаж на рынке недвижимости почти не было. Правда, это привело к отложенному спросу, который реализовался в августе 2020-го. Тогда же и начался быстрый рост цены", - отметчает эксперт.

Основанная в 2017 году девелоперская компания ENSO осуществляет реализацию трех проектов столице.

Теги: #недвижимость #enso #бизнес
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