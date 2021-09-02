Экономика

20:10 02.09.2021

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

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В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать все, что есть в ее распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", - сообщил Байден, выступая в Белом доме. Президент добавил, что использование стратегического запаса позволит увеличить доступ к топливу и бороться с повышением цен на него.

По словам Байдена, его администрация стремится как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный "Идой", в том числе районам, в которых активно добывают нефть.

Теги: #сша #топливо #стихия
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