Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

Курс гривни после укрепления летом ослабится осенью до 28 грн/$1 за счет оживления деловой и потребительской активности, а также покупки энергоносителей к отопительному сезону, к такому мнению склоняются опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Осенью традиционно оживает деловая активность после летнего затишья, а также начинается период активной подготовки к началу отопительного периода. Рост цен в мире на энергоносители и на сырьевые ресурсы будет иметь влияние и на курс доллара на украинском межбанке", – сказал агентству директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

По его словам, курсовой коридор осенью будет находиться в пределах 27,0-27,5 грн/$1 с возможным скачком до уровня 27,7 грн/$1, а среднегодовой курс составит 27,2-27,5 грн/$1.

Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также ожидает возвращения гривни к диапазону 27,0-27,5 грн/$1 осенью.

"Сезонная коррекция в пределах 3-5% относительно летних значений характерна для нацвалюты. Ожидалось, что усиление давления будет происходить во время выплат по внешнему долгу на $3 млрд, которые состоятся в сентябре и являются пиковыми в текущем году", – отметил он.

В то же время, по его словам, полученные $2,7 млрд в рамках глобального распределения Международного валютного фонда (МВФ) будут обеспечивать поддержку в такой период.

Банкир указал, что рисками для экономической и курсовой стабильности остаются отсутствие прогресса в сотрудничестве с МВФ, коррекция мировых цен на аргосырье и металлургическую продукцию, существенное ухудшение условий внешней торговли, распространение новых штаммов вируса и, как следствие, введение ограничений и локдаунов в Украине и мире.

По его словам, реализация этих рисков будет усиливать давление на обменный курс и приблизит его к уровням начала года – до $27,8-28,3 грн/$1.

"Каждый год курс доллара в конце августа начинает расти, эта осень не будет исключением. Мы ожидаем роста курса до уровня 27,20-27,25 грн/$1", – отметил директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.

По его словам, курс на конец года составит 27,25-27,30 грн/$1.

В свою очередь, начальник департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка Игорь Левченко ожидает курс доллара осенью в коридоре 27,2-27,7 грн/$1.

"Исторически это период, когда курс гривни ослабевает, это связано с большим спросом со стороны населения, валютными расходами на покупку энергоносителей к отопительному сезону", – пояснил банкир.

По его словам, курс гривни осенью будет зависеть от цен на энергоносители, активности нерезидентов инвесторов на первичных аукционах по продаже ОВГЗ и их поведению на вторичном рынке.

В то же время, начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов ожидает колебания курса межбанка осенью в диапазоне 27-28 грн/$1, за счет традиционного сезонного оживления, вызванного активизацией деловой и потребительской активности в осенний период.

Он отметил, что одновременно наблюдается некоторое усиление спроса в розничном сегменте рынка, а купонная выплата 2 млрд грн по гривневым ОВГЗ в адрес нерезидентов, произведенная 1 сентября, сформировала дополнительный разовый спрос на иностранную валюту.

Блинов подчеркнул, что ситуация на валютном рынке стабильна, а негативный фактор резко подорожавшего импорта в краткосрочной перспективе компенсируется рекордным урожаем.

По его словам, пик выплат по внешним долгам в сентябре никак не скажется на валютном рынке, так как государство уже имеет все необходимые для этого валютные ресурсы.

"Что касается более долгосрочных прогнозов, то во втором полугодии 2022 года весьма вероятно умеренное ослабление курса под давлением расширяющегося дефицита внешней торговли", – отметил аналитик.

Согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза Альфа Банка, среднегодовой курс составит 27,73 грн/$1 в 2021 году и 28,50 грн/$1 в 2022 году.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак ожидает, что за счет сезонной коррекции гривня незначительно ослабится, поэтому в сентябре курс будет находиться в диапазоне 26,7-27,5 грн/$1.

"Высокие цены на сырье в мире, рекордный урожай, растущие объемы переводов трудовых мигрантов - все эти факторы не дают оснований говорить об угрозах стабильности национальной валюты", – отметила она.

В то же время, по ее словам, существует ряд труднопрогнозируемых факторов, которые могут оказать сильное влияние на валютный рынок осенью, в частности, ситуация с пандемией, поведение иностранных держателей гривневых ОВГЗ, а также пересмотр учетной ставки 9 сентября.

Волуйчак добавила, что гривня может получить существенную поддержку в ноябре за счет традиционной активации продажи валюты населением и выплаты квартальных налогов бизнесом, что будет стимулировать продажу валютной выручки экспортерами.