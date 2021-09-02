Украина рассматривает малые модульные реакторы как замену ТЭС и инструмент повышения маневренности ОЭС – глава "Энергоатома"

Украина рассматривает возможность строительства малых модульных реакторов (ММР) для их использования вместо тепловых электростанций и увеличения маневренных мощностей в Объединенной энергосистеме страны (ОЭС), отметил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин после подписания с американской NuScale Power меморандума о взаимопонимании, состоявшегося в США в ходе визита президента Владимира Зеленского.

"Мы рады началу сотрудничества с американским разработчиком ММР NuScale Power. Украина рассматривает возможность строительства ММР для их использования вместо тепловых электростанций и увеличения маневренных мощностей в ОЭС", – сказал Котин, которого цитирует пресс-служба компании в релизе в четверг.

По его словам, развитие технологии ММР также даст Украине возможность сохранять и укреплять позиции в мировой атомной индустрии, развивая наукоемкие перспективные проекты.

"Мы с удовольствием сотрудничаем с "Энергоатомом" в вопросах потенциального разворачивания электростанции NuScale в Украине", – отметил генеральный директор NuScale Power Джон Хопкинс, слова которого приводятся в сообщении НАЭК.

Он отметил, что ММР NuScale вызывают большой интерес в мире, и она с нетерпением ждет возможности продемонстрировать преимущества этой технологии "Энергоатому" и Украине, стремящихся декарбонизировать свой энергосектор.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства в Украине малых модульных реакторов.

Документ предусматривает, что NuScale будет предоставлять поддержку "Энергоатому" в вопросах экспертизы технологии малых модульных реакторов (ММР), в том числе в технико-экономическом обосновании предложенных площадок для них, разработке сроков и промежуточных результатов проектов, исследовании затрат, техническом анализе, лицензировании и разрешительной деятельности, а также инженерных исследованиях и проектировании.