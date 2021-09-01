Экономика

19:53 01.09.2021

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

1 мин читать
Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

АО "Укртрансгаз" изучает возможность перевода Краснопоповского ПХГ (Луганская обл.) на хранение водорода или его смеси с метаном, сообщил главный инженер оператора хранилищ Владимир Рудко.

"Это хранилище мы рассматриваем для использования в пилотном проекте по хранению водорода или смеси", - сказал он журналистам на пресс-конференции в среду.

Рудко отметил, что в Европе уже проводятся испытания по влиянию водорода на существующее газотранспортное оборудование.

"Сейчас словацкая компания NAFTA проводит тестирование возможности использования компрессоров, запорной арматуры, трубопроводов. Они тестируют разные режимы, разные объемы водорода в метане, который можно пустить максимально, чтобы не делать глобальную реконструкцию оборудования", - уточнил он.

По его словам, УТГ заинтересован и намерен сотрудничать с европейскими операторами по водородной тематике.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #львов #укртрансгаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:27 28.08.2021
В результате столкновения четырех автомобилей возле Львова один человек умер, 4 травмированы

В результате столкновения четырех автомобилей возле Львова один человек умер, 4 травмированы

10:38 28.08.2021
Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

03:35 13.08.2021
Двоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток

Двоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток

14:58 11.08.2021
Львовская облкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует поселять в общежития только вакцинированных студентов

Львовская облкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует поселять в общежития только вакцинированных студентов

09:43 10.08.2021
Во Львове из-за аварии не работает большинство трамвайных маршрутов – горсовет

Во Львове из-за аварии не работает большинство трамвайных маршрутов – горсовет

12:46 09.08.2021
Три олимпийских призера получат квартиры во Львове от местных властей – мэр

Три олимпийских призера получат квартиры во Львове от местных властей – мэр

10:51 06.08.2021
В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

16:59 03.08.2021
Львов готов предоставить немецкому производителю систем отопления для авто Eberspächer локацию для создания производства в Украине

Львов готов предоставить немецкому производителю систем отопления для авто Eberspächer локацию для создания производства в Украине

13:46 02.08.2021
Падение дерева на людей во львовском парке могла вызвать молния – чиновница горсовета

Падение дерева на людей во львовском парке могла вызвать молния – чиновница горсовета

01:53 02.08.2021
Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

АМКУ рассмотрит запрос ИК "Витагро" нардепа Лабазюка на покупку "Сток-Центра", в который входит ПСУ в Хмельницком

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

ЧБТР предоставил Кредитвест Банку кредит $5 млн для поддержки малого и среднего бизнеса

Рада предлагает существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере

Украина вводит спецмаркировку бытовых электроприборов в соответствии с законодательством ЕС

"Укроборонпром" и американские оборонные компании подписали три соглашения о сотрудничестве на $2,5 млрд

"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

Правительство Украины изменило механизм расчета средней зарплаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА